F1 | Renault verso la vendita del team Alpine

In due righe spicce di un comunicato stampa rilasciato oggi da Renault agli investitori, denominato #Renaulution, la casa francese mette ufficialmente sul mercato il proprio team di F1 brandizzato Alpine e gli asset connessi ad esso.

Ecco il testo integrale in inglese: “Alpine is open to capitalize on the financial valuation of its F1 Team assets.” In termini più semplici, Alpine si rende disponibile a vendere gli asset di F1.

A chi può far gola Alpine

Da questa scarna frase contenuta in 12 pagine di comunicato stampa, possiamo dedurre che Renault ha intenzione di vendere a società interessate ad entrare nel circus; il pensiero va subito a Porsche e Andretti.

Tuttavia, è probabile che una vendita al 100% di Alpine non sarà possibile fino al termine del 2025, ossia alla scadenza del Patto della Concordia attualmente in essere e firmato anche da Renault.

Del Patto non si conoscono i dettagli, ma sicuramente una delle regole “contrattualizzate” è l’obbligo delle scuderie di partecipare ad ogni campionato per gli anni previsti nell’accordo.

Due ipotesi di partnership

Si fanno quindi strada due ipotesi: la prima è che Alpine apra ad una partnership a partire dal 2024 concordando la vendita totale del team nel 2026.

La seconda è che Alpine faccia un preaccordo con un grande costruttore e continui a correre con motori Renault fino alla scadenza del Patto, dove subentrerà il compratore con le proprie Power Unit.

La prima ipotesi potrebbe essere d’interesse alla Andretti Racing, che avrebbe così i motori “in casa” per i primi due anni di F1, lasciando loro il tempo necessario a costruire un nuovo accordo per la fornitura motori 2026.

La seconda ipotesi permetterebbe a Porsche di trovare lo spazio per inserirsi in F1 come team sia costruttore che fornitore PU, al netto delle prossime assemblee FIA su chi potrà fornire i motori nel 2026.

La federazione non ha ancora ratificato il voto in assemblea, scaduto lo scorso ottobre. Maliziosamente, supponiamo un posticipo delle votazioni proprio per dare il tempo a Porsche di decidere…