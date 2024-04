F1 | Cina: Ancora Verstappen, ma che gara di Norris!

Max Verstappen trionfa anche in Cina e prosegue senza rivali la sua corsa al titolo. Completano il podio un super Lando Norris e Sergio Perez. Quarta e quinta posizione per la Ferrari.

Max Verstappen trionfa anche nel gran premio della Cina. Grandissima gara da parte di Lando Norris che porta a casa una seconda posizione. Conclude a podio anche Sergio Perez. Ferrari che riesce a conquistare un quarto e quinto posto. Fatica la Mercedes che però riesce a lasciare la Cina comunque punti importanti. Grande gara di Hamilton, partito in diciottesima posizione, che termina al nono posto. Doppio ritiro per la Visa Cash App.

Il pilota olandese fa un campionato a parte e domina tutta la gara senza mai lottare con nessuno e mostrando ancora una volta il suo strapotere. Alle sue spalle accade tutta l’azione. La lotta per il secondo posto è serrata e grazie alla VSC e Safety car, causata prima dal ritiro di Bottas e poi dalla foratura di Tsunoda, permettono a Norris di posizionarsi alle spalle del numero 1. Ferrari che partono molto male ma poi riescono a risalire al china, con una buonissima strategia di Leclerc, aiutato anche dalla SC. Sainz in questo weekend leggermente più in difficoltà del monegasco che è riuscito ad avere durante tutta la gara un passo migliore. Alonso dopo una partenza stupenda, è costretto ad accontentarsi della settima posizione, con giro veloce, a causa della strategia sbagliata. Alle sue spalle Oscar Piastri.

Nelle retrovie riesce a conquistare un punticino importanti, per aumentare il gap con le ultime posizioni, Nico Hulkenberg (sotto investigazione per non aver infranto e sorpassato sotto regime di SC all’uscita dei box) . Ancora fuori dai punti le due Alpine, oggi più vicine che mai ai punti con Ocon (in caso di penalità il francese potrebbe rientrare in zona punti). Grande gara di Daniel Ricciardo molto vicino ai punti, fino a quando Stroll non decide di rovinare la sua gara tamponandolo.

Prossima gara il 5 maggio a Miami, sul suolo statunitense.