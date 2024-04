F1 | Hulkenberg: contratto pluriennale con Audi. Addio ad Haas

Nico Hulkenberg, classe ’87, ingaggiato dalla Haas per la stagione 2023 e rinnovato per il 2024. Il tedesco lascerà il team statunitense a fine 2024 per unirsi a Sauber – Audi dal 2026.

Il comunicato è arrivato nella tarda mattinata con le parole del team principal Ayao Komatsu: “Vorrei estendere i miei ringraziamenti a Nico per il suo contributo alla squadra nel tempo in cui è stato qui con noi. Nico è stato un grande giocatore di squadra e qualcuno con cui ci piace molto lavorare“.

“La sua esperienza e il suo feedback si sono rivelati preziosi per noi in termini di miglioramento delle nostre prestazioni complessive, un fatto chiaramente evidente sia nelle sue prestazioni in qualifica che in gara nella VF-24 di questa stagione.

“Ci sono molte altre gare da disputare quest’anno, quindi non vediamo l’ora di continuare a beneficiare dei suoi input per il resto della stagione 2024”.

Dalle parole di addio arrivano quelle di benvenuto. Stake F1 Team Kick Sauber ha salutato il nuovo arrivato con un post social in cui Hulkenberg *si è unito alla chat di gruppo*. Audi entrerà dal campionato mondiale del 2026 e ha già occupato uno dei due sedili.

Dopo l’annuncio della completa acquisizione del Sauber Group per competere in Formula 1, Audi conferma Hulkenberg con un contratto pluriennale con Sauber e correrà per il team ufficiale Audi nel 2026.

In aggiunta, Audi conferma che Nico correrà per Sauber già dal 2025, rimpiazzando uno dei due piloti attuali (Zhou e Bottas).

Audi si dichiara entusiasta di avere un pilota con molta esperienza alle spalle, forse quel che serve per il debutto del team in F1:”La firma di Nico è il prossimo passo fondamentale per il progetto Audi in Formula 1. Con la sua velocità, esperienza e spirito di squadra contribuirà significativamente all’ingresso di Audi nel 2026 già a partire dal prossimo anno“.

Il sedile scoperto della Haas verrà probabilmente occupato dal pilota di F2 Ollie Bearman. Il pilota inglese ha già debuttato in F1 con la Ferrari. Durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, é subentrato in sostituzione di Carlos Sainz, mettendosi sotto i riflettori della classe più ambita del motorsport.