F1 | Arabia: le qualifiche (a freddo)

Seconda Pole Position per Max Verstappen in questa nuova stagione di F1 2024. Anche nella gara che scatterà tra poco, alle ore 18:00 italiane, l’olandese partirà dalla prima casella, grazie ad un super giro in Q3 che gli ha permesso di staccare di poco più di 3 decimi di secondo Leclerc, e di ottenere anche il record del giro più veloce di tutti i tempi del circuito dell’Arabia Saudita, più veloce anche delle vetture pre-rivoluzione tecnica del 2022.

L’altra Red Bull di Perez, invece, si è dovuta accontentare del terzo tempo, che per poco non gli veniva sottratto da un ottimo Fernando Alonso che porta in alto la sua Aston Martin.

Grande qualifica per la casa di Maranello, che anche questo sabato partirà dalla seconda posizione con Charles, subito pronto a dare fastidio a Max, e se possibile arpionare la prima vittoria stagionale. Da vedere come se fosse una pole, è l’undicesimo tempo di Oliver Bearman, che sostituisce Sainz dalle FP3 di questa mattina, fino alla gara di domani. Lo spagnolo infatti è stato operato d’urgenza per un’appendicite a Jeddah oggi stesso. La convalescenza si prospetta alquanto breve, circa 10 giorni, e pertanto è probabile che rivedremo il madrileno fin dal GP d’Australia. Possiamo affermare con certezza che il sostituto scelto dalla Ferrari è un ottimo supplente, perché riuscire ad ottenere di forza l’ingresso in Q2, e per pochissimo mancare il Q3, alla prima qualifica della sua vita in Formula 1, è un magia.

Se la situazione per la squadra Italiana è molto promettente per domani, quanto meno per un podio, le acque sono molto più incerte in casa Alpine. Le due vetture francesi hanno faticato tanto anche su questo circuito e per la seconda volta neanche una macchina è approdata in Q2. Aspettando di vedere la gara, sembra essere sempre più evidente come gli uomini in blu e rosa debbano lavorare tanto per riuscire a capire e risolvere, o quantomeno provarci, i problemi di questa vettura.

Peggio di Ocon e Gasly hanno fatto solo Seargenat con la Williams e Zhou con la Stake F1 team, che non poteva fare tanto con una vettura riparata in tutta fretta dai meccanici dopo un violento botto del giapponese durante le FP3. La gara, sul circuito cittadino più veloce del mondo, partirà domani pomeriggio e solo lei ci dirà se Leclerc può realmente puntare a qualcosa di più di un podio in questa stagione.