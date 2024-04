F1 | Chinchero: “Regolamento 2026? Da prendere con le pinze!”

Il 2026 sarà l'anno di svolta per i team già al lavoro con il nuovo regolamento che andrà a definire le modifiche alle vetture con l'obiettivo di renderle più leggere e piccole. Nonostante il mondiale 2024 sia appena iniziato - e un 2025 ancora da giocare - ci si chiede se ed in che modo la FIA e la FOM intendono organizzare i lavori in ottica 2026.