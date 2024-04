F1 | Sainz-Red Bull, Marko conferma la trattativa

Carlos Sainz in Red Bull nel 2025? E' lo stesso Helmut Marko a confermare la trattativa in corso tra la scuderia anglo-austriaca ed il management dello spagnolo. Anche se al momento Perez sembra in odore di riconferma...

La F1 ritorna in Cina questo weekend dopo ben quattro anni d’assenza, con il format della Sprint Race al suo esordio quest’anno. E tra i piloti più attesi del fine settimana cinese c’è senz’altro Carlos Sainz. Non solo per l’ottimo inizio di stagione, ma anche per le numerose voci di mercato che lo vedono protagonista. La domanda che tutti si fanno è questa: con quale scuderia sarà l’iberico in F1 nel 2025?

Dopo il “benservito” da parte della Ferrari, per Sainz ci sono diverse opzioni al vaglio. Spetterà allo spagnolo assieme al suo management decidere quale sarà la scelta migliore per il proseguo della sua carriera in F1. Innanzitutto c’è un palese interesse da parte dell’Audi che entrerà ufficialmente nel circus dal 2026, con un ricco contratto già pronto a quanto pare. Ma per Sainz la scelta di firmare per la casa di Ingolstadt potrebbe portare soddisfazioni dal punto di vista economico, ma non dal lato sportivo. Ad Audi servirà qualche stagione prima di poter lottare per le posizioni di vertice, salvo clamorosi scenari ovviamente.

Poi c’è la Mercedes che ha messo gli occhi addosso al madrileno. Il team di Brackley troverebbe in Sainz un’ottima alternativa per sostituire Hamilton, con l’inglese che dal 2025 appunto prenderà il posto dello spagnolo alla Ferrari. Ma anche qui i dubbi restano; Mercedes dal punto di vista tecnico sembra non essere al top. E prima del 2026 per la casa di Stoccarda sarà difficile tornare nuovamente a lottare per il mondiale.

Ultima opzione per Sainz è la Red Bull. Ed è direttamente Helmut Marko ad affermare al sito austriaco Kleine Zeitung che il team di Milton Keynes sta sondando il terreno per lo spagnolo per il 2025. La trattativa tra Marko ed il management dello spagnolo è in corso, oramai è una notizia che non può più essere smentita. Ma per “defilarsi” da ulteriori pressioni da parte della stampa, Marko ha affermato che alla fine Sainz sceglierà il ricco contratto offerto da Audi…

Sono le classiche frasi fatte che si utilizzano in F1 per “raffreddare” eventuali trattativa dinanzi alla stampa. Ma in realtà è probabile che la Red Bull punti ad ingaggiare lo spagnolo, a prescindere da cosa deciderà di fare Verstappen a fine 2024. Un’ eventuale line-up Verstappen-Sainz sarebbe forse la più forte in griglia nel 2025, considerando anche l’ottimo stato di forma del madrileno.

Perez (al momento) sembra esser sicuro della riconferma in Red Bull per il 2025. Ma per il messicano è ancora troppo presto per cantar vittoria! Mentre le chance di vedere uno tra Tsunoda e Ricciardo in Red Bull sembrano sempre più assottigliarsi.

E Sainz in passato ha già dimostrato di sapere tener testa a Verstappen ai tempi della Toro Rosso. Altri tempi, è vero, ma lo spagnolo senza dubbio riuscirebbe in qualsiasi caso a metter più pressione a Verstappen di quanto (non) faccia Perez al momento. Ed in Red Bull Sainz potrebbe davvero lottare per qualcosa di grosso finalmente. Magari togliendosi pure qualche sassolino dalla scarpa…

Alberto Murador

Follow @albertomurador