F1 | Cina: Lotte e sorpassi nella prima Sprin dell’anno

La prima Sprint race del 2024 ha avuto inizio all’alba italiana sul tracciato del gp della Cina, sul quale la formula 1 ha fatto il suo ritorno dopo 4 anni. Una gara veloce, di appena 19 giri, ma super combattuta fino all’ultima curva. A vincere è stato Max Verstappen, che ha dovuto combattere per ottenere il gradino più alto del mini podio dle sabato, poichè partiva dalla 4° posizione.

All’olandese sono bastati una manciata di giri per superare prima Alonso e poi Hamilton, e per affermare il suo dominio, arrivando al traguardo ben 13 secondi prima del pilota inglese della mercedes, che è riuscito a mantenere la seconda posizione. A chiudere questo mini podio ci ha pensato l’altra Red Bull di Sergio Perez, che dopo vari giri dietro a Sainz, ha approfittato della bagarre tra il madrileno e Alonso per superarne due in un colpo solo.

Se Red Bull e Mercedes possono dirsi soddisfatte, anche se il messicano non è 2° e Russel solo 8°, l’Aston Martin è delusa, e non potrebbe essere altrimenti. Stroll non è riuscito ad entrare in top 10 il venerdì, e Alonso che aveva piazzato la sua verdona in 3° posizione ieri, oggi ha chiuso con il ritiro della vettura dopo il contatto con la Ferrari dell’altro spagnolo. Difficile è definire la sprint della Ferrari, perchè guardando alla classifica, Charles è arrivato al traguardo con soli 2 secondi di ritardo su Perez e Carlos era subito dietro. Però la prestazione della Ferrari non è stata delle migliori. Il passo gara era buono, ma forse, non eccellente. Probabilmente ai tecnici italiani non è bastata una sola sessione di prove libere per trovare il giusto set up.

Ciò nonostante i due ferraristi sono riusciti a dare spettacolo, prima battagliando contro le due Red Bull e Alonso, e poi sul finale anche tra di loro, portando a casa ottimi punti per il mondiale costruttori. Ottima anche la prestazione della McLaren, che porta a casa 5 punti, dimostrando di poter lottare per qualcosa di più importante domani.