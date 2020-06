F1 | Per Scalabroni, il DAS Mercedes un DRS rettilineo

L’Ingegnere Enrique Scalabroni da un’interpretazione diversa al DAS della Mercedes e nella puntata numero 226 di Pit Talk spiega a cosa realmente servirebbe.

L’ingegnere argentino ex Williams, Ferrari e Lotus ci racconta che secondo lui lo scopo del DAS sarebbe un altro rispetto a quanto fatto credere dagli stessi uomini della Mercedes. Intervistato dal nostro Antonio Granato, questo è quello che ha detto nel corso dell’intervista radiofonica.

Per me soluzione puramente aerodinamica non è una soluzione che favorisce l’utilizzo delle gomme, anche anche Pirelli lo ha detto chiaramente. Se uno cambia la convergenza senza cambiare carico la variazione è minima (di temperatura ndr).