F1 | Suzuka: Cosa mostrano i dati delle prove libere?

La Red Bull torna in vetta nelle prove libere del GP di Suzuka. Vediamo come si sono comportati sul passo gara e sul giro secco le varie scuderie. Max Verstappen sembra essere tornato quello di sempre. Molto vicine le Ferrari e McLaren.

La Red Bull è tornata al top nelle prove libere del gran premio di Suzuka. Inseguono, in ordine, Ferrari e McLaren. La prestazione negativa da parte di Verstappen e colleghi sembra essere già un vecchio ricordo. La scuderia Anglo-austriaca potrebbe, in questo weekend, ottenere la vittoria del campionato costruttori, qualora dovesse riuscire a conquistare più punti della Mercedes. Vediamo attraverso dati e telemetrie come si sono comportate le varie vetture, sia sul passo gara sia sul giro secco.

Sul passo gara, ottimo lavoro da parte di Max Verstappen. L’olandese sembra essere tornato alla carica, dopo la delusione di Singapore. Importante osservare le condizioni molto variabili della pista. Nonostante ciò l’olandese riesce ad avere un passo medio nettamente superiore rispetto ai rivali. La Ferrari sembra essere molto competitiva nei primi giri, successivamente il degrado gomme sembra avere la meglio. Il degrado gomme, nelle sessioni appena trascorse, ha coinvolto tutte le scuderie. Rimane apertissima, dunque, la lotta per il podio soprattuto con la seconda Red Bull ancora in difficoltà. Assenti le due Mercedes, entrambe in difficoltà. La scuderia di Brackley risulta distante quasi un secondo e mezzo da Verstappen.

Archiviando il passo gara, vediamo come si sono comportati i vari team con la simulazione del giro per la qualifica. Anche qui svetta Max Verstappen. L’olandese risulta essere più veloce nella maggior parte della pista. Molto ravvicinate, invece, Ferrari e McLaren. In estrema difficoltà Sergio Perez, distante poco più di un secondo dal suo compagno di squadra. Anche qui in difficoltà le due Mercedes. Per la pole sembra essere lotta abbastanza aperta. Verstappen risulta, almeno sulla carta, favorito. Domani sarà tutt’altra storia e vedremo chi riuscirà a conquistare la pole del GP di Singapore.

La Red Bull sembra quindi non aver avvertito eccessivamente l’introduzione della TD018, come inizialmente si pensava. Tutto ciò si evince dalle prestazioni straordinarie di Max Verstappen. Vedremo chi conquisterà la pole e soprattuto ci auguriamo che sia una gara piena di lotte ed emozionante, come visto a Singapore.