F1 | Ufficiale: Albon rinnovo con Williams, niente Red Bull

La Williams ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Alex Albon con un pluriennale. Il pilota anglo-thailandese quindi resterà nel team di Grove nei prossimi anni, mettendo così fine alle voci che vedevano un ritorno in Red Bull per l'attuale pilota Williams.

In F1 nell’attesa che inizi il weekend di Imola è arrivata la notizia del rinnovo pluriennale di Alex Albon con la Williams. Per il pilota anglo-thailandese quindi niente Red Bull come si era ipotizzato nelle scorse settimane. Albon resterà così nella scuderia di Grove, con la consapevolezza di essere il punto di riferimento in un team che sta cercando di risalire la china. L’inizio di stagione non è stato affatto semplice per la Williams, ancora ferma a quota zero punti nei costruttori con la Sauber.

BREAKING: Alex Albon commits to Williams on a multi-year contract extension!#F1 pic.twitter.com/PxNFTNQG4j — Formula 1 (@F1) May 15, 2024

Albon d’altronde avrà anche tenuto conto del trattamento subito ai tempi della Red Bull, dove a fine 2020 Helmut Marko non esitò a “scaricare” il pilota thailandese a favore di Perez. Oltre allo stesso Albon, ha espresso molta soddisfazione per questo rinnovo tra il thailandese e la Williams il team principal della scuderia di Grove James Vowles. L’ex Mercedes conosce il valore di Albon, capace di riportare la Williams lo scorso anno a centro classifica.

Confermato il thailandese, resta da capire chi sarà il secondo pilota in Williams per il 2025. Tutti gli indizi potrebbero portare a Kimi Antonelli, con l’italiano che ha effettuato già diversi test in F1 con le Mercedes degli anni 2022 e 2023. Ed esordire nella massima serie con il team satellite della casa di Stoccarda potrebbe essere un’ottima soluzione per il classe 2006. Sargeant ormai ha le ore contate, ed il rischio che possa lasciare la compagine di Grove prima di fine stagione non è poi così remota.

Con l’annuncio del rinnovo di Albon alla Williams un altro tassello in F1 è stato così sistemato. Nell’attesa di capire quale sarà il prossimo annuncio per quel che riguarda il mercato piloti 2025. Probabile che qualcosa potrebbe essere annunciato nel GP di Monaco a Montecarlo, subito dopo il weekend di Imola. Su tutti, due sedili che fanno gola a tanti piloti. Il volante che verrà lasciato libero da Hamilton in Mercedes. E quello in Red Bull, con Perez ancora in bilico.

Alberto Murador

