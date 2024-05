F1 | Ferrari: ufficiale, arrivano Serra e D’Ambrosio da Mercedes

In F1 continua la campagna acquisti da parte della Ferrari sotto la gestione di Frederic Vasseur. In data odierna è arrivata l’ufficialità degli arrivi di Loic Serra e di Jerome D’Ambrosio, entrambi provenienti dalla Mercedes. Quindi dopo l’ingaggio di Lewis Hamilton da parte del Cavallino per il 2025, continua la campagna acquisti da parte dei vertici di Maranello nel team di Brackley.

Il francese (ex Michelin e Sauber F1 tra le altre cose) sarà il responsabile in pista per quel che riguarda lo sviluppo aerodinamico e delle performance, una sorta di vice di Enrico Cardile praticamente. D’Ambrosio invece ricoprirà il ruolo di vice team principal al fianco di Vasseur in Ferrari, ed inoltre l’ex pilota di F1 sarà a capo della Ferrari Driver Academy. Il belga in Mercedes ricopriva lo stesso ruolo di vice team principal al fianco di Toto Wollf. Oltre che essere a capo del programma giovani piloti nella scuderia anglo-tedesca.

Scuderia Ferrari HP is pleased to announce it is further strengthening the team with the arrival of Loic Serra and Jerome d’Ambrosio Read more: https://t.co/iKM2RtqP54 pic.twitter.com/fPPhvYD5GX — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 13, 2024

Tuttavia sia Serra che D’Ambrosio saranno operativi in quel di Maranello solo dal prossimo 1 ottobre, per le consuete questioni legate al “gardening”. Chissà se anche altre figure chiave presenti attualmente in Mercedes seguiranno appunto Serra e D’Ambrosio. Sta di fatto che Vasseur zitto zitto senza fare tanti proclami con la stampa sta proseguendo la campagna acquisti per rafforzare il Reparto Corse. E sotto questo profilo il team principal della rossa quando è arrivato nel 2023 ha avuto subito “carta bianca” da parte dei vertici del Cavallino.

Ora l’unico dubbio che resta da sciogliere in casa Ferrari è quello legato ad Adrian Newey. Il mago della F1 dopo aver annunciato la fine del rapporto con Red Bull Racing, cosa deciderà di fare? Sempre più indizi sembrano portare Newey in direzione di Maranello, anche se il Cavallino dovrà vedersela con la concorrenza di Aston Martin a quanto pare…

Alberto Murador

