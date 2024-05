F1 | Liuzzi: ”Ecco perchè Carlos Sainz è stato penalizzato!”

Il GP di F1 a Miami ha visto trionfare per la prima volta in carriera Lando Norris. In casa McLaren però il suo compagno di squadra è stato protagonista di un duello serrato con Sainz. L’australiano è stato costretto a rientrare, a pochi giri dal termine del GP, ai box, causa contatto con lo spagnolo. Il pilota Ferrari, dopo la gara, ha ricevuto una penalità dai commissari. Sulla questione è intervenuto Vitantonio Liuzzi, ex pilota di F1 e commissario aggiunto della gara a Miami, ai microfoni di Pit Talk.

Liuzzi ha spiegato cosa ha portato i commissari ad infliggere cinque secondi di penalità a Sainz:

”Sicuramente è quasi impossibile fare tutti contenti in F1. Soprattutto quando hai a che fare con la Ferrari. Abbiamo un dovere molto difficile, come commissari. Ormai da quando lo faccio, circa cinque anni, ci sono le lamentele sia da una parte sia dall’altra (tra i due team coinvolti), Fa parte del gioco. Per quanto riguarda quello che è successo con Ferrari, ovviamente è stata una situazione molto borderline”.

Ha poi proseguito:

”Se non ci fosse stato quel traverso in frenata, che ha portato Sainz a perdere un po’ il controllo della vettura andando poi a colpire Piastri, forse sarebbe andata diversamente e la decisione finale sarebbe un’altra. Purtroppo non posso parlare nello specifico perché la FIA non ce lo permette. Devono essere sempre loro (FIA) a dover parlare. In generale, come vi ho detto, l’analisi è stata in questo verso. Il perdere il posteriore di Carlos lo ha portato a urtare l’anteriore di Piastri e quindi purtroppo quello ci ha portato a prendere quella decisione”.

La penalità inflitta a Sainz, giusta o sbagliata che sia, lascia molti i dubbi. La decisione di penalizzare lo spagnolo fa discutere non tanto per la sanzione inflitta, ma più per le discrepanze nelle valutazioni da parte della FIA nei differenti episodi. Talvolta bisognerebbe cercare di seguire una linea coerente in maniera tale da valutare situazioni simili in modo analogo. Ovviamente ogni situazione può avere diverse interpretazioni a seconda di chi le valuta e non sarà mai possibile trovare una decisione che metta d’accordo tutti quanti. Il lavoro dei commissari non è e non sarà mai un lavoro semplice e a prescindere dalle decisioni ci sarà sempre qualcuno con un parere contrastante.