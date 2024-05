F1 | Ferrari: Marcos non sarà più ingegnere di pista di Leclerc

Cambiamenti in casa Ferrari. A sorpresa Xavi Marcos non sarà più l’ingegnere di pista di Charles Leclerc. L’ingegnere spagnolo verrà rimpiazzato da Bryan Bozzi, ingegnere delle performance della vettura numero 16 di F1. Marcos non ricoprirà più il suo ruolo già dal prossimo gran premio ad Imola.

Ecco la nota del team con l’annuncio di Marcos e del suo sostituto Bozzi: ”Scuderia Ferrari HP annuncia che, a partire da lunedì 13 maggio, Xavi Marcos porterà la sua preziosa esperienza acquisita come ingegnere di pista con il team di Formula 1 allo sviluppo di altri importanti programmi aziendali’‘. Subito è arrivata la nota che vede Bozzi come ingegnere di pista del monegasco: ”Scuderia Ferrari HP annuncia che Bryan Bozzi, che ha lavorato nella squadra per dieci anni, attualmente come Performance Engineer di Charles Leclerc, assumerà ora il ruolo del suo Ingegnere di Gara a partire dal Gran Premio del Made in Italia del prossimo fine settimana e dell’Emilia-Romagna a Imola”.

Organisational update: Scuderia Ferrari HP announces that Bryan Bozzi, who has worked in the team for ten years, currently as Performance Engineer to Charles Leclerc, will now take on the role of his Race Engineer as from next weekend’s Gran Premio del Made in Italy and… pic.twitter.com/2W4zgjYxFG — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 9, 2024

L’addio dello spagnolo era già nell’aria già da tempo. Gli attriti tra Marcos e Leclerc erano ormai ben noti a tutti. Probabilmente il cambio sarebbe potuto arrivare già da inizio stagione, visto anche l’ultimo episodio avvenuto in Cina tra i due uomini Ferrari. Nel tracciato cinese, nell’ultimo giro della corsa, c’era stato un fraintendimento tra la richiesta del muretto e il pilota numero 16. Marcos lascia dunque il ruolo d’ingegnere di pista di Leclerc dopo circa cinque anni. Non è ancora noto quale sarà il nuovo compito dell’ormai ex ingegnere di pista.

Al suo posto subentra Bryan Bozzi. L’ingegnere è in Ferrari da circa dieci anni e fino ad oggi era il responsabile della performance della vettura del monegasco. Egli subentrerà proprio dal gran premio dell’Emilia Romagna. La scelta Ferrari di effettuare questa sostituzione con uomini interni potrebbe far pensare alla volontà di affidare un uomo che conosce bene Leclerc e sopratutto la vettura guidata dal monegasco.