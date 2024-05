F1 | Liuzzi: ”Manovra di Perez difficile che venga sanzionata!”

Vitantonio Liuzzi si è espresso, ai microfono di Pit-Talk sulla penalità non inflitta a Perez e sulle procedure adottate per analizzare i vari contatti che avvengono in pista.

Uno dei temi più ricorrenti dell’ultimo gran premio di F1 è stata sicuramente il lungo di Perez e la relativa discussione se fosse giusta un eventuale penalità o meno. Di questo argomento e di come vengono analizzati i singoli episodi, all’interno del mondo della F1, ha parlato, ai microfoni di Pit-talk, Vitantonio Liuzzi. Il commissario aggiunto, dopo essersi espresso sulla penalità ricevuta da Sainz, ha spiegato le ragioni della non penalizzazione di Perez.

L’ex pilota di F1 ha poi analizzato la situazione che ha visto protagonista al via Perez.

”Questa è una situazione molto difficile perché molto soggettiva. Per esempio, quanto successo nella sprint race con il contatto tra Alonso, Stroll, Hamilton e Norris, li il contatto c’è stato. Nella versione diciamo di Perez, quando ti butti dentro cosi forte, se ti va bene e non tocchi nessuno, è difficile che tu venga sanzionato”.

Successivamente il commissario ha spiegato come vengono analizzati gli episodi e qual’è la procedura seguita nei GP di F1.

”La procedura funziona in modo che la direzione gara ci segnala l’incidente da analizzare e poi noi lo esaminiamo. Raramente prendiamo l’iniziativa perché è una procedura standard per tutti gli eventi. Quindi è sempre la direzione gara che ci deve dare l’informazione di analizzare un incidente, nel caos di Perez non c’è stata nessuna informazione. Quando si parla della prima curva, al primo giro di gara, ovviamente si è un po’ più flessibili, proprio perché ci sono delle dinamiche un po’ più complesse rispetto al singolo giro durante la gara. Questo è giusto per darvi un po’ di informazioni e di come ci basiamo noi quando dobbiamo prendere delle decisioni”.