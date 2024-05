F1 | Liuzzi: “Hamilton-Ferrari, scelta molto azzeccata!”

Hamilton in Ferrari? Una scelta molto azzeccata secondo Vitantonio Liuzzi. L'ex pilota di F1 intervenuto ai microfoni di Pit-talk, ha poi aggiunto che gli dispiace per Sainz, dato che lo spagnolo ha dimostrato di potersela giocare alla pari con Leclerc...

In F1 c’è molta attesa per il 2025, quando Hamilton vestirà la tuta rossa per correre con la Ferrari. Il sette volte campione del mondo di F1 avrà 40 anni la prossima stagione, e quindi più di qualcuno si chiede se il team di Maranello abbia fatto la scelta giusta. L’inglese è stato chiaro in questi giorni, affermando di andare in Ferrari per vincere il suo ottavo titolo.

Ma l’attuale pilota Mercedes riuscirà a tener testa a Leclerc alla Ferrari? Non era meglio tener Sainz al fianco del monegasco? Sull’argomento è intervenuto Vitantonio Liuzzi ai microfoni di Pit-Talk. L’ex pilota di F1 ed attuale commissario aggiunto ai GP ha affermato che gli spiace che Sainz lasci Maranello, ma che al tempo stesso è stata una scelta azzeccata ingaggiare Hamilton da parte della Ferrari.

“L’unica cosa che mi dispiace al momento è che penso che Sainz negli ultimi 7-8 mesi ha fatto una crescita incredibile, e ha dimostrato di essere veramente veloce. Perché anche in passato personalmente vedevo che Leclerc era sicuramente un po’ una prima guida che riusciva a tirar fuori dalla vettura il 110%. Mentre invece poi ho visto anche da metà stagione del 2023 ad oggi che Sainz ha fatto una crescita pazzesca. Purtroppo per lui (Sainz) si è andato verso un’altra strada a livello di scelta pilota.”

“E quindi si è scelto uno come Lewis che sicuramente, come detto bene, è a fine carriera, però è un mastino da gara. Dimostra sempre di riuscire a tirare fuori il massimo dalla vettura. Lewis fa delle gare pazzesche, è per me stata una scelta super azzeccata, anche perché poi il pilota giovane che lo si ha già nel team, che è Leclerc, ed è sicuramente un grandissimo talento, mettendolo insieme all’esperienza di Lewis, secondo me è una combinazione atomica. Dispiace però per un Sainz che sicuramente sta facendo vedere di non essere da meno.”

Magari i vertici del team del Cavallino proprio grazie all’ingaggio di Hamilton potrebbero per esempio riuscire a portare a Maranello Adrian Newey. Il tecnico Red Bull in passato ha affermato più volte che gli sarebbe piaciuto lavorare con il sette volte campione del mondo di F1. Oppure l’inglese è stato ingaggiato dalla Ferrari per un ritorno dal punto di vista commerciale? Chissà. Ma ora come ora nessuno si sbilancerebbe certamente a dire che Hamilton andrebbe più veloce di Leclerc in Ferrari…

Alberto Murador

