F1 | Miami: Verstappen conquista la sprint-race

Vittoria facile facile, come ormai ci ha abituati da tempo, quella di Max Verstappen nella sprint-race di Miami. I 19 giri della gara veloce del sabato, che precede quella ben più lunga e certamente complicata di domani, sono stati tutti tranquillamente controllati dall’olandese che, certamente non spingendo, ha tenuto dietro Charles Leclerc e la Ferrari dalla nuova livrea con innesti azzurri.

Positiva dunque la sprint anche di Leclerc, che è stato quasi messo a muro dal vincitore nelle fasi di partenza dopo uno spunto certamente positivo. E’ stato questo – forse – l’unico sussulto per il campione del mondo. Positiva, e anche tanto, la gara di Daniel Ricciardo, che ha guidato in maniera eccezionale, combattendo una battaglia continua per tenersi aggrappato alla quarta posizione, dietro Sergio Perez, e comunque davanti all’altra Ferrari di Carlos Sainz e alla McLaren di Oscar Piastri. Certamente possiamo annoverare la sprint-race di Miami la migliore prestazione in un weeekend di gara da quando Ricciardo è tornato al volante di una Formula 1 dopo la pausa dettata dal divorzio anticipato con McLaren.

I piloti torneranno in pista alle 22:00 ora italiana per la qualifica in vista della gara di domani.

Di seguito l’ordine di arrivo della sprint-race del #MiamiGP che, ricordiamo, assegna i punti ai primi otto classificati :