F1 | Miami: Verstappen, sesta pole consecutiva davanti alle Ferrari

A Miami Max Verstappen conquista l'ennesima pole davanti alle due Ferrari di Leclerc e Sainz. Quarta l'altra Red Bull con Perez. La McLaren non va oltre la terza fila, con Norris davanti a Piastri. Deludono le Aston Martin, entrambe escluse dalla Q3. Clamoroso Ricciardo, che dopo il quarto posto conquistato nella Sprint Race non va oltre la 18° posizione in qualifica.

In F1 sono andate in scena le qualifiche del GP di Miami, e sarà ancora una volta Max Verstappen a partire dalla pole position. Sei le pole consecutive ottenute dal pilota della Red Bull in questa stagione, a dimostrazione che il talento olandese riesce sempre a fare la differenza rispetto al team-mate Perez. Il messicano non è andato oltre la quarta piazza, preceduto dalle Ferrari di Leclerc e Sainz. La rossa sembra poter impensierire in gara la Red Bull, ma la partenza di domani sarà fondamentale.

Terza fila in casa McLaren con Norris davanti a Piastri, anche se la McLaren ha un po’ deluso le attese della viglia. Quarta fila interamente occupata dalla Mercedes, con Russell che ha preceduto Hamilton. A chiudere la top-ten Hulkenberg e Tsunoda. Delusione in casa Aston, con le “verdone” entrambe escluse dalla Q3. Tra i delusi di giornata anche Daniel Ricciardo dopo il quarto posto ottenuto nella Sprint Race, con l’australiano che non è andato oltre la 18° posizione.

Q1: Delusione Ricciardo

Partono forte le Red Bull e le Ferrari con le gomme soft usate, con distacchi molto contenuti. Poi quando tutti montano le gomme morbide nuove emerge ancora una volta la Red Bull, con Verstappen davanti a Perez. Terzo Norris, seguito dalla prima Ferrari con Sainz e da una sorprendente Alpine nelle mani di Gasly. Anche l’altra vettura francese con Ocon si qualifica in Q2. Leclerc complice anche un errore all’ultima curva non è andato oltre il settimo posto. Il monegasco precede le due Mercedes di Russell ed Hamilton.

Brividi per Alonso che si è qualificato in Q2 solo per dieci millesimi. Grande delusione per Daniel Ricciardo, che dopo il quarto posto conquistato nella qualifica della Sprint non è andato oltre la 18° piazza. Delude (ancora una volta) Sargeant dinanzi al proprio pubblico, solo 17° con la Williams. Per l’americano si avvicina sempre più l’addio alla F1?

Q2: Leclerc davanti a tutti, out entrambe le Aston Martin

Parte forte Leclerc con un set di gomme soft nuove, rifilando quasi 0″2 a Piastri, con l’australiano che precede il team-mate Norris. Un po’ in sordina le due Red Bull di Verstappen e Perez, ma solo perchè i due piloti del team anglo-austriaco hanno effettuato il primo tentativo con gomme usate, mentre tutti gli altri andavano con le soft nuove.

Nel secondo tentativo scendono in pista tutti con gomme nuove, Red Bull comprese. Ma il risultato non cambia, Leclerc resta primo anche se non si migliora nel secondo tentativo. Il monegasco precede il rivale di sempre Max Verstappen, ed un sorprendente Hamilton autore di un ottimo giro. Quarto Piastri con la McLaren davanti all’altra Red Bull di Perez, ed al compagno Norris. Solo settima l’altra Ferrari con Sainz, con lo spagnolo che precede Russell con la seconda Mercedes. Gli ultimi qualificati per la Q3 sono Tsunoda ed Hulkenberg, con il tedesco che sembra abbonato alla top-ten in qualifica.

Delusione in casa Aston Martin con entrambe le vetture fuori dal Q3, con Stroll (undicesimo) addirittura davanti al compagno Alonso (solo 15°). Anche le due Alpine di Gasly ed Ocon fuori dalla Q3, con i piloti sin troppo bravi ad essere entrati nella Q2 dato la monoposto a disposizione. Quattordicesimo Albon con l’unica Williams qualificata in Q2.

Q3: Verstappen si prende la sesta pole consecutiva!

Verstappen torna a fare il Verstappen, con un 1’27″241 a dir poco strepitoso. Tempo che è valso all’olandese la pole position. Solo le due Ferrari di Leclerc e Sainz restano vicini all’olandese. Il monegasco si prende 0″1 dal pilota Red Bull, mentre Sainz a 0″2 da “MadMax”. Quarto Perez, con il messicano che si becca oltre 0″2 dal team-mate olandese!

Quinto Norris che nel finale riesce a sopravanzare il team-mate Piastri, con la McLaren che si conferma terza forza, anche se dopo quanto visto nel venerdì ci si sarebbe aspettato qualcosa in più dalle vetture papaya. Quarta fila per le due Mercedes con Russell che ha preceduto il compagno Hamilton. Ma le vetture tedesce si beccano oltre 0″8 da Verstappeb.. Hulkenberg per pochi millesimi con la Haas non è riuscito nell’impresa di piazzarsi davanti le due W15. A concludere la top-ten troviamo Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Domani il GP di F1 scatterà alle ore 22 italiane, con una partenza che si preannuncia a dir poco rovente!

