F1 | Ricciardo: ”Non riuscivo a capire cosa non andasse con McLaren”

Daniel Ricciardo, dopo essere stato scaricato da McLaren, torna a parlare di cosa non abbia funzionato nel rapporto tra lui e il team britannico. L’australiano, dopo aver lasciato il team di Woking, è tornato alle origini, con la firma in Red Bull. La sua esperienza con il team ”papaya”, non è stata delle migliori, nonostante l’unica vittoria del team, negli ultimi 10 anni, porti il suo nome. Ricciardo ha parlato dei suoi due anni trascorsi in una recente intervista.

“Ripenso alla mia primissima gara con la McLaren, ho fatto meglio di Lando”, ha commentato Ricciardo. “Tutto ciò è accaduto quando ero ancora piuttosto inesperto con la macchina, quindi mi chiedo: ci siamo persi lungo la strada? Ho forse cercato di partire troppo forte, abbiamo forse cercato di lavorare troppo solo sulla macchina, allontanandola dai dai miei punti di forza e dal mio stile di guida? Forse questa è una mia debolezza, ma è qualcosa che non sono riuscito a capire“.

L’australiano ha poi proseguito: ”È una questione interessante, ma alla fine accetterò, almeno da parte mia, che abbiamo lottato su entrambi i fronti con la squadra per capire cosa fosse e come migliorarlo. Ma non sono perfetto, ho dei punti deboli e questa macchina ne mette in evidenza alcuni. È un aspetto su cui devo lavorare, ma ovviamente non ho trovato il modo di entrare in sintonia con questa vettura”.

Daniel Ricciardo dal prossimo anno lavorerà come terzo pilota Red Bull. Sarà sicuramente importantissimo capire il ruolo del pilota australiano, visto anche il rapporto ai minimi termini tra i due primi piloti Red Bull. Sulla carta il team anglo-austriaco, ha ingaggiato Ricciardo per un ruolo di Marketing, partecipazione a vari eventi e come terzo pilota. Tutto ciò è da vedere, sopratutto vista la scadenza nella prossima stagione del contratto di Perez. Le possibilità di vedere Daniel Ricciardo nuovamente come pilota titolare, non sono da escludersi totalmente. Vedremo cosa il futuro riserverà ad un pilota che sicuramente merita un’ altra chance in F1.