F1 | La nuova Ferrari 2023 verrà presentata il 14 febbraio

La stagione 2023 deve ancora incominciare, ma tutti gli appassionati attendono le date di presentazione delle monoposto per la nuova stagione F1.

La Scuderia Ferrari ha annunciato tramite social la data di presentazione della nuova monoposto che (ci auguriamo) lotterà per il titolo F1 nel 2023. Il 14/02/2023 ad Imola la scuderia di Maranello rivelerà le curve della nuova Ferrari 675 (nome in codice della vettura). Nel giorno di San Valentino la Ferrari cercherà di risvegliare i cuori rossi dei tifosi, che attendono con ansia la nuova vettura.

La monoposto curata per lo più da Mattia Binotto, ma che, sarà affiancata dal nuovo team principal della Ferrari, Frederic Vasseur. In quella che sarà una delle prime “uscite” in pubblico, come capo della Scuderia.

Inoltre la nuova monoposto scenderà subito in pista per un filming day all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ci si aspetta una Ferrari non rivoluzionata, almeno nelle forme. Ripercorrendo le orme della “bombata” F1-75, ma sicuramente più snella sulle pance per ridurre la resistenza sui rettilinei. Attesi progressi sul motore, non solo lato performance, ma anche affidabilità, viste le numerose rotture nella prima parte della stagione F1 2022.

L’attesa cresce, non solo per la prima monoposto dell’era Vasseur, ma per vedere come l’ex Sauber si approccerà a questa nuova ambiziosa esperienza, davanti ad una macchina, che nella sua totalità non gli appartiene al 100%, ma che desidera condurre alla vittoria.