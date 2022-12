F1 | AlphaTauri e Aston Martin, arriva la data della presentazione

L’Aston Martin era stata la prima ad annunciare la data della presentazione della nuova auto per la stagione 2023. Dopo pochi giorni è arrivato l’annuncio anche della Ferrari 675. Arriva la terza scuderia ad annunciare la data della rivelazione della vettura, AlphaTauri. L’inizio della stagione, mano mano che ci si avvicina al prossimo anno, diventa sempre più vicino. Sarà una stagione sicuramente ricca di novità e di emozioni. Nell’attesa però vediamo le date di annuncio delle vetture, nell’attesa di scoprire le prossime.

Aston Martin è stata la prima vettura ad annunciare la data della rivelazione della vettura che avverrà il 13 Febbraio. La presentazione avverrà alle ore 20:00 italiane, tramite canali social della scuderia. Annunciato anche il nome della vettura, che vedrà esordire Fernando Alonso e Stroll sulla nuova vettura, AM23. In casa Aston Martin si respira un’aria di innovazione. Per il team di Stroll, è arrivato il momento della svolta. Questa stagione avrà un’importanza maggiore, sopratutto dopo le parole di Alonso, arrivato in Aston Martin per provare a lottare per qualcosa di concreto. Il team ha dichiarato che dopo la ”sosta” natalizia arriveranno aggiornamenti riguardanti i futuri test sulla vettura.

Secondo annuncio, vede protagonista il team di Faenza, Alpha Tauri. Il team italiano, ha annunciato che la vettura verrà presentata l’11 Febbraio a New York. La squadra affiliata a Red Bull, vedrà sulla sua vettura due piloti molto giovani. De Vries è al suo esordio in F1, dopo l’ottima prestazione nel gran premio di Monza, in cui era sulla Williams al posto dell’infortunato Alex Albon. Al contrario per Yuki Tsunoda, si tratta della stagione della possibile consacrazione. Il giapponese ha mostrato buone qualità, sempre però alternate a prestazioni poco rilevanti. Per lui si tratta della stagione della possibile svolta, dopo una stagione che per l’intero team si è rivelata molto deludente.