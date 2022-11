F1 | Ricciardo torna in Red Bull nel 2023

Daniel Ricciardo ricomincia da dove aveva iniziato. Helmut Marko ai microfoni dei media ad Abu Dhabi ha dichiarato che Ricciardo sarà il terzo pilota della scuderia 5 volte campione F1 dalla prossima stagione. Un ritorno che può dare una chance al pilota australiano, con il contratto di Perez in scadenza nel 2024.

Ad agosto la McLaren aveva ufficializzato la separazione con il nativo di Perth in favore dell’esordiente Oscar Piastri, che guiderà la monoposto papaya dal prossimo anno. Ricciardo ha avuto diverse opportunità per il 2023 (Alpine, Haas su tutte), ma in questa seconda parte di stagione ha sempre affermato di non volersi sedere su un sedile “tanto per farlo”.

Ricciardo nonostante tutto è sembrato motivato e pronto ad una nuova sfida. Il ritorno nella scuderia che gli ha permesso di vincere 7 delle suoi 8 GP in F1, lo tiene in orbita, così da non allontanarsi del tutto dalle scene.

Non sarà come guidare attivamente una monoposto nel corso del campionato, ma è un riaffacciarsi a quelle che sono le sue origini. Visti gli ultimi attriti tra Verstappen e Perez, Red Bull ha pensato bene di mettere una certa pressione al messicano, scegliendo come terzo pilota non il primo che capita.

Ricciardo conosce bene l’ambiente Red Bull, le personalità che ci sono e anche, purtroppo, il carattere di Max Verstappen. Un Verstappen diverso da quello che ha ripetutamente battuto nel corso dei suoi anni in RB, ma ad oggi l’unico compagno in grado di tenergli testa.

Il ruolo di terzo pilota sarà fondamentale per poter tornare al massimo della competitività e perchè no, giocarsi una chance con la squadra che l’ha fatto diventare grande.