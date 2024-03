F1 | Racing Bulls: Ricciardo è già sotto esame, Lawson attende

Il mondiale di F1 2024 non è iniziato nel miglior dei modi per Daniel Ricciardo. Alla vigilia del round inaugurale in Bahrain le ambizioni per l’australiano erano molte alte, con il pilota di Perth che parlava di fissare come obiettivo anche un eventuale podio per la stagione. Ma dopo due GP Ricciardo è a quota zero punti, cosi come il team-mate Tsunoda. E di conseguenza anche la Racing Bulls è ferma a quota zero in classifica costruttori… Solo 16° a Jeddah Ricciardo. Un risultato a dir poco deludente! Lo stesso Daniel ha parlato di un weekend frustante in quel di Jeddah…

Inoltre la vettura che dovrebbe (sulla carta) essere la copia della RB19 sta dimostrando di aver notevoli difficoltà durante la gara, soprattutto nella seconda parte. Se in qualifica in qualche modo la vettura faentina riesce a ben figurare (Tsunoda in Q3 a Jeddah), durante la corsa emerge una mancanza di ritmo evidente. Ma anche i piloti sembrano non essere al 100% delle loro possibilità: a cominciare da Ricciardo appunto!

Dopo il suo rientro in F1 dalla seconda metà di stagione lo scorso anno con l’AlphaTauri (ora Racing Bulls), Ricciardo sembrava aver rilanciato la sua carriera. A tal punto che durante gli ultimi GP del 2023 circolavano numerose voci per un possibile ritorno in Red Bull al posto di Perez per il 2024. Cosa poi non avvenuta naturalmente… A distanza di qualche mese il classe ’89 non solo non sta ottenendo i risultati sperati ad inizio stagione, ma a quanto pare sembra già esser sotto esame: Helmut Marko ha chiesto un immediato cambio di passo all’australiano…

Ora Ricciardo non deve tanto pensare ad un possibile richiamo in Red Bull dal 2025 al posto di Perez. Ma bensì il pilota di Perth deve concentrarsi esclusivamente a non correre il rischio di essere appiedato dalla Racing Bulls! La scuderia diretta da Mekies si aspetta tanto da un pilota con l’esperienza che ha l’australiano. Così come si aspetta tanto anche da Tsunoda. Ma forse quello che sta deludendo di più tra i due è Ricciardo…L’australiano si gioca la carriera in questa stagione di F1.

C’è Liam Lawson che “scalpita” per sostituire uno dei due attuali piloti in Racing Bulls. Ed al tempo stesso è ben noto come Marko non ci metta tanto ad appiedare un pilota se non arrivano i risultati in un breve arco di tempo… Insomma i prossimi GP saranno fondamentali per Ricciardo.

L’australiano già dal prossimo GP di casa in Australia dovrà cambiar marcia, altrimenti la sua posizione all’interno del team di Faenza sarà messa in discussione… Ed a 35 anni Ricciardo non può permettersi di restare nuovamente a piedi dal circus. Perchè questo significherebbe solamente una cosa: l’addio definitivo alla F1 per l’australiano!

Alberto Murador

