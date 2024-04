F1 | Mercedes, chi prenderà il posto di Hamilton?

La Mercedes dovrà decidere chi prenderà il posto di Hamilton nel 2025: tanti nomi sono trapelati in queste settimane, prima Alonso, poi Antonelli, per poi passare per Verstappen e Sainz, sino ad arrivare ed Ocon. Proprio il francese potrebbe essere la scelta più logica per il team diretto da Toto Wolff per il dopo Hamilton...

Il mondiale di F1 ripartirà questo weekend con il GP di Cina, che ritorna in calendario dopo ben quattro anni d’assenza. Tra i team che cercheranno riscatto c’è sicuramente la Mercedes dopo la prestazione opaca del Giappone a Suzuka. Ma nel team diretto da Toto Wolff oltre che a cercar riscatto dopo un inizio di mondiale sottotono, c’è anche il nodo da sciogliere per quel che riguarda il pilota che sostituirà Hamilton nel 2025. Chi sarà il compagno di Russell nel team di Brackley per la prossima stagione?

I nomi accostati alla Mercedes sono stati diversi, ma al momento sono tutte indiscrezioni provenienti dal paddock. Ma andiamo con ordine: in casa Mercedes si sono ritrovati spiazzati dall’annuncio da parte di Hamilton del suo passaggio alla Ferrari nel 2025, trovandosi così senza più il sette volte campione del mondo di F1. Rompendo tra l’altro con un anno d’anticipo il suo contratto con la casa di Stoccarda.

Ora Russell dalla prossima stagione diventerà a tutti gli effetti la prima guida della scuderia, a meno che in Mercedes non arrivi un pilota “scomodo”. I nomi circolati in queste settimane sono stati diversi, per un motivo o per l’altro. Prima è stato fatto il nome di Alonso, poi quello di Antonelli, per poi menzionare anche Verstappen come possibile futuro pilota Mercedes. Pure il ferrarista Sainz ed Ocon sono stati accostati alla Mercedes per il dopo Hamilton.

Ma partiamo dal “nostro” Andrea Kimi Antonelli: il talento italiano classe 2006 è ancora troppo “acerbo” per poter puntare subito in F1 dal 2025. Il bolognese necessita di accumulare esperienza in F2, e magari poter puntare al grande salto in F1 dal 2026. Ma non con Mercedes, con un team satellite che per la casa di Stoccarda è rappresentato dalla Williams, per poi passare alla Mercedes. Ma Antonelli ha bisogno di tempo.

Poi c’era l’opzione Alonso per il 2025. Lo spagnolo è ancora uno dei migliori piloti in griglia presenti, e non è un caso che Aston Martin abbia deciso di rinnovargli il contratto con un pluriennale. Molti addetti ai lavori indicavano l’iberico come il sostituto ideale di Hamilton per un solo anno alla Mercedes, per poi lasciare il sedile libero ad Antonelli per il 2026…

Questione Verstappen: il pilota Red Bull si appresta a vincere il quarto titolo in F1 quest’anno (salvo cataclismi). E con il quarto iride in cascina, l’olandese potrebbe sposare la causa Mercedes per cercare nuove sfide da intraprendere. Ma in questo caso Verstappen lascerebbe una scuderia vincente per andare in un team che per il terzo anno di fila ha sbagliato il progetto della vettura. Più che uno stimolo può diventare più un rischio per l’olandese. Poi alla Red Bull nonostante l’Horner gate etc, Verstappen non ha nessun valido motivo per lasciare il team di Milton Keynes. Chi glielo fa fare?

Una scelta più logica è quella di un passaggio di Sainz in Mercedes, scambiandosi così il sedile con Hamilton. Ma lo spagnolo al suo miglior momento della carriera in F1 punta sicuramente ad un team che lo metta nelle condizioni di poter lottare davvero per il mondiale. Più probabile che il madrileno diventi il compagno di Verstappen in Red Bull a questo punto. Con Perez che lascerebbe il suo sedile nel team anglo-austriaco per Sainz appunto. Resta da parlare della situazione di Esteban Ocon: ecco, il francese potrebbe essere quello più accreditato tra i piloti sinora citati per prendere il sedile di Hamilton in Mercedes a fine stagione.

Già in passato Ocon ha fatto parte dei giovani piloti sotto contratto con la Stella, sotto l’ala protettiva di Toto Wolff. Quindi sarebbe una sorta di ritorno in Mercedes per il transalpino, con quest’ultimo che allo stato attuale non esiterebbe nel lasciare l’Alpine a fine 2024. La crisi della scuderia di Enstone sta spingendo entrambi i piloti (Ocon e Gasly) nel cercare un altro sedile per la prossima stagione di F1. Ed Ocon potrebbe così prendere la “palla al balzo” ed accasarsi alla Mercedes. Ovvero in un team decisamente più competitivo rispetto all’Alpine.

Ma con un’eventuale line-up Russell-Ocon, Toto Wolff potrebbe rivivere l’incubo già vissuto ai tempi di Hamilton-Rosberg. Il francese spesso ha creato malumori all’interno delle scuderie per cui ha guidato, per via del suo difficile carattere in pista specie con i suoi compagni di team. Chiedere a Perez ai tempi della Force India per ulteriori info a riguardo… Ma al tempo stesso bisogna ammettere che Ocon è uno dei piloti più competitivi attualmente presente in F1. La Mercedes allo stato attuale delle cose potrebbe permettersi una scelta così rischiosa… Ma in F1 chi non rischia non vince!

Alberto Murador

