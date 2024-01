F1 | Norris: niente Red Bull, il futuro è con la McLaren

Nessun futuro in Red Bull per Norris come era stato vociferato nei mesi scorsi. La McLaren ha annunciato di aver prolungato il contratto a lungo termine con l'inglese (sino al 2027) con un ritocco notevole dell'ingaggio a quanto pare...

Il mondiale di F1 deve ancora iniziare, ma evidentemente in casa McLaren c’è già fretta di pianificare il futuro (giustamente). È stata data l’ufficialità nei giorni scorsi del prolungamento del contratto di Norris con la casa di Woking. Il contratto dell’inglese con la McLaren era stato rinnovato ad inizio del 2022 con un triennale. Quindi il classe ’99 sarebbe dovuto rimanere con la scuderia inglese sino al termine del 2025.

Ma le numerose voci di mercato dei mesi scorsi che vedevano il pilota di Bristol interessare soprattutto alla Red Bull, hanno indotto i vertici della McLaren nel giocare d’anticipo, prolungando ulteriormente il contratto (sino al 2027).

Naturalmente Zak Brown & Co hanno ritoccato l’attuale ingaggio di Norris, anche se non si sa la cifra esatta di quanto andrà a percepire il pilota di Bristol. In caso contrario è ovvio che Norris avrebbe preso altre strade… In F1 i soldi fanno quasi sempre la differenza…

Dunque la McLaren si ritroverà ad avere la coppia Norris-Piastri ancora a lungo. Anche l’australiano ha rinnovato sino al 2026 con la McLaren. Ma d’altronde il team di Woking non ha nessun motivo per cambiare piloti, anzi. Il team inglese ora può davvero pensare in grande, già da quest’anno. Per come la McLaren è riuscita a ribaltare completamente l’inizio della scorsa stagione, beh, di certo farà parte delle scuderie anti Red Bull.

Ed è proprio la compagine di Milton Keynes che dovrà puntare ad un altro pilota per il dopo Perez dato che Norris ormai è stato “blindato” dalla McLaren. Norris oltre al lato economico, avrà sicuramente ottenuto delle garanzie tecniche a lungo termine da parte del team con cui ha esordito in F1 nel 2019.

Ma non solo la Red Bull aveva messo gli occhi su Norris. Anche la Ferrari stando ad indiscrezioni ha sondato il terreno per il pilota inglese per un eventuale “dopo Sainz”. Ma un’eventuale coppia Leclerc-Norris in Ferrari non sarebbe stata fattibile. Norris ormai è a tutti gli effetti un top driver che punta al titolo in F1. Quindi difficilmente avrebbe fatto il “secondo” con Leclerc a Maranello. Stesso discorso vale con Verstappen alla Red Bull…

Insomma il pilota di Bristol da uomo mercato è diventato “uomo blindato”. Ora a Norris non resta che puntare a vincere il suo primo GP in F1. E poi magari puntare a vincere qualcosa di grosso con la scuderia che tanto ha già dato all’inglese, e che tanto ancorà gli darà. E non solo dal lato economico… Senza la McLaren è probabile che Norris non avrebbe nemmeno esordito in F1…

Alberto Murador

