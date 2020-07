Guida F1 2020 – Team Ferrari

L’ultimo appuntamento della nostra guida al mondiale F1 2020 non poteva che essere dedicato alla Rossa di Maranello. La Ferrari con la SF1000 proverà a insediare il primo posto della Mercedes, oppure sarà il terzo incomodo?

di Federico Caruso | @fclittlebastard

La nuova Ferrari SF1000 vista a Barcellona nei test invernali potrebbe essere riassunta così: più lenta nei rettilinei, più veloce sulle curve medio-veloci, ancora lenta sulle curve lente. Cosa è migliorato quindi dall’anno scorso? Beh a colpo d’occhio si potrebbe dire che è peggiorata. Ma la Scuderia Ferrari quest’anno potrà avvalersi di un Leclerc più maturo che contribuirà allo sviluppo delle prestazioni della SF1000.

Probabilmente la vedremo dietro alla Red Bull. Difficile pensare ad una Ferrari ancora più indietro del terzo posto. Ma potremmo non escluderlo visti anche i miglioramenti degli altri team.

Negli ultimi giorni sono trapelate news di una specifica nuova del motore, ma subito smentite da un nostro scoop, che avrebbe portato un aumento di potenza per diminuire il gap con gli altri top team.

Il vero problema Ferrari quest’anno potrebbe essere la gestione piloti. Già l’anno scorso era evidente una sofferenza tra le due guide. Quest’anno con il rinnovo a lungo termine di Leclerc, e il non rinnovo di Vettel, ne vedremo delle belle in pista.

Charles Leclerc: è un anno fondamentale per lui. Terzo anno assoluto in F1 e secondo anno di Ferrari. Dovrà saper gestire la tensione e la pressione che ne deriverà. Anche se non ufficialmente, è stato promosso a primo pilota visti i risultati dell’anno scorso. Se potrà avere tra le mani una monoposto competitiva, potrebbe regalare ai tifosi Ferrari molte soddisfazioni.

Sebastian Vettel: è un separato in casa di lusso. 4 volte Campione del Mondo che quest’anno dovrà dimostrare di meritarsi un volante anche l’anno prossimo in un altro team. Non ha mai saputo reggere la pressione in maniera lucida. Staremo a vedere se il suo ultimo anno in Ferrari sarà il più catastrofico, o il suo migliore di sempre.

Classifica 2019: 2° Classificato

Piloti: Charles Leclerc #16 – Sebastian Vettel #5

Monoposto F1 2020: Ferrari SF1000