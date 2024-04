F1 | A Miami si infiamma il mercato piloti 2025?

A Miami il mercato piloti potrebbe letteralmente infiammarsi. I vertici della Mercedes si riuniranno proprio in Florida con il management del pilota olandese, per un clamoroso passaggio di Max a Brackley nel 2025. E l'eventuale uscita di Verstappen dalla Red Bull potrebbe scatenare un effetto domino senza precedenti in F1...

La F1 ritornerà in pista il prossimo weekend a Miami. Ed a tener banco non sarà solo la pista, ma anche quello che potrebbe accadere nel paddock riguardo il mercato piloti in ottica 2025. Solitamente nel circus è sempre partito tutto da Montecarlo, dove iniziavano ad avvenire i primi incontri tra i manager dei piloti di F1 e le scuderie. Ma quest’anno le prime trattative sono destinate ad avvenire prima del previsto.

Dopo il rinnovo di Alonso con Aston Martin nelle scorse settimane, ed il passaggio di Hulkenberg in Sauber (Audi) dal 2025, restano ancora tanti tasselli da sistemare nei vari team. Attualmente le uniche scuderie al completo per la prossima stagione sono la Ferrari, con la coppia Leclerc-Hamilton, e la McLaren con la line-up composta da Norris e Piastri.

Tra i top-team ci sono diversi punti interrogativi in Red Bull e Mercedes. Addirittura nel team di Milton Keynes nel 2025 potrebbe essere “costretta” ad avere una nuova coppia di piloti. Proprio in quel di Miami dovrebbe avvenire l’incontro tra il management di Verstappen ed i vertici Mercedes guidati da Kallienis, Wolff e Ratcliffe, per un clamoroso passaggio dell’olandese nel team di Brackley. Sul piatto ci sarebbe un ingaggio “monstre” da 150 milioni di euro a stagione, con anche un ruolo del marchio di Stoccarda dopo la fine della carriera in F1. E i vertici della Mercedes pur di “persuadere” Verstappen sarebbero disposti ad ingaggiare anche Helmut Marko!

Sembra “fantamercato”, eppure in casa Red Bull la crepa causata da Horner (o chissà da chi realmente) oramai è insanabile. Il dream team della F1 è destinato a spezzarsi a quanto pare. I pezzi da “90” sono destinati a lasciare Milton Keynes, a cominciare da Adrian Newey. Ora pure Verstappen e Marko potrebbero lasciare la Red Bull, lasciando così solo al timone Chris Horner.

In questo caso i vertici della scuderia anglo-austriaca sarebbero costretti a trovare due nuovi piloti. Con un’ipotetica soluzione composta da Perez (che verrebbe così riconfermato) e Sainz in uscita dalla Ferrari (oppure Audi per lo spagnolo?) Fattibile qualora Verstappen dicesse di “si” a Mercedes… Ma nel team di Brackley una coppia Verstappen-Russell sarebbe fattibile? Ed Antonelli? L’italiano dovrebbe restare in F2 per un altro anno, nell’attesa che il contratto di Russell termini a fine 2025. L’inglese al momento sta deludendo le attese che Wolff aveva riposto su di lui…

Ma continuando a parlare di top-team in F1 in casa Aston Martin sarà ancora Stroll il compagno di Alonso nel 2025? Dipenderà tutto da papà Lawrence. Il canadese a parer del sottoscritto dovrebbe lasciare il sedile della “verdona” ad un pilota più meritevole di guidare in F1! Detto ciò, tornando al valzer dei sedili, è chiaro che con l’uscita di “Hulk” dalla Haas si spalancano le porte per Oliver Bearman. L’inglese della FDA è quasi sicuro di aver un sedile in F1 nel team di Gene Haas per il 2025. Mentre Magnussen dovrà meritarsi la riconferma.

Poi per quel che riguarda team come Racing Bulls, Alpine, Williams e Sauber (per il secondo sedile) bisognerà forse attendere più del previsto. Molte decisioni verranno prese in base alle performance che avranno nel corso della stagione le scuderie sopra citate. In questo caso tanti dubbi e poche certezze sui piloti che guideranno per le scuderie di centro gruppo nel 2025. Nonostante alcuni abbiano un contratto in essere anche per la prossima stagione.

Alberto Murador

Follow @albertomurador