F1 | Minardi: “Kimi Antonelli, test a Imola impressionante!”

Kimi Antonelli sta proseguendo il suo approccio con una monoposto di F1. Il classe 2006 dopo aver provato la Mercedes W12 al Red Bull Ring, sta provando la vettura ad Imola per una due giorni di test. E da quanto è emerso, l’italiano starebbe ben figurando con la vettura 2022 della casa tedesca. Per Kimi Antonelli sembra davvero avvicinarsi l’esordio in F1 a quanto pare.

Indiscrezioni parlano di un possibile approdo in Williams già da quest’anno al posto di Sargeant per il bolognese. È chiaro che per Antonelli la scuderia di Grove sarebbe l’ideale per esordire in F1, accumulando così esperienza e poter crescere senza nessun tipo di pressione.

Già in passato la Mercedes ha utilizzato la Williams (essendo un team satellite della casa di Stoccarda) per far crescere i loro piloti. Come con George Russell per esempio. L’inglese ha corso tre anni in Williams prima di essere ingaggiato da Toto Wolff in Mercedes.

Sull’argomento Andrea Kimi Antonelli è intervenuto Gian Carlo Minardi ai microfoni di Pit-Talk. Il Presidente di Formula Imola ha parlato di un test impressionante da parte di Antonelli. Tra l’altro il pilota della Prema in F2 girerà anche oggi ad Imola con la W12.

“Devo dire che io ho assistito oggi (ieri) al test di Kimi Antonelli in mezzo a centomila problemi e lavori alle sue prove. È stata una prova entusiasmante, è molto bravo, penso e spero che presto lo vedremo in F1. È un pilota italiano che viene da tutti i processi che la scuola federale ACI ha fatto in tutti questi anni vincendo di tutto nelle formule minori. Io credo per quello che ho visto oggi, ma non avevo dubbi, merita la F1.”

“Ha fatto oltre 100 giri che vuol dire oltre un weekend di GP. È stato costante e velocissimo con dei run da 12 giri l’uno, quindi partiva con tanta benzina, costante nei 12 giri e sempre migliorando, avvicinandosi ai tempi che questa macchina ha fatto durante il weekend di due anni fa. Quindi le premesse sono tutte positive, poi mai mettere il carro davanti ai buoi, quindi vediamo, vediamo, domani (oggi) è un’altra giornata. Purtroppo io sono impegnato a Roma in un’assemblea di ACI per cui non posso seguirlo da vicino, comunque sarò informato.”

Poi lo stesso Minardi ha anche aggiunto il fatto che prima di far esordire in F1 un giovane pilota ci sono delle dinamiche da rispettare diciamo:

“Io credo che chi fa questo mestiere sa cosa c’ha per le mani, e quindi in questo momento credo che Kimi Antonelli abbia tutte le opportunità, le possibilità per avere davanti a sé una carriera pur essendo ancora molto giovane. Ma da team manager è quello che è il mio DNA, è la storia. Io ho sempre privilegiato i giovani e quindi come tale credo che lo facciano anche altri. Anche con Russell l’hanno portato prima in Williams, l’hanno portato fino a sostituire e metterlo vicino ad Hamilton. Stanno facendo secondo me un ottimo lavoro con i giovani. È chiaro che in questo momento con Antonelli è uno step ancora più avanzato e più, tra virgolette, rischioso. Ma io per quello che ho sempre visto in lui confermato oggi ritengo che non ci siano problemi.”

Poi secondo Minardi è difficile parlare di tempistiche sul possibile esordio di Antonelli in F1:

“Le tempistiche purtroppo le porta via il tempo e le supposizioni. Sono i fatti quelli che contano, e i fatti sono collegati a tante altre cose che in questo momento stanno vivendo in F1, che magari due mesi fa non ci credevamo, non ne avevamo conoscenza. Vedi i problemi Red Bull, vedi Hamilton che è andato in Ferrari, vedi un Verstappen che in questo momento non si capisce cosa fa, o un Adrian Newey che abbandona dopo 15 anni la Red Bull.”

Alberto Murador

