F1 | Miami: Charles, che impresa! Max in pole nel venerdì sprint

La Formula 1 ritorna a Miami per il sesto appuntamento (sprint) della stagione con aggiornamenti tecnici e di mercato per alcuni dei top team. McLaren mostra in pista le novità ma crolla nel Q3 ed è Max Verstappen a prendersi la Pole Position. Mega impresa da parte di Leclerc: salta le prove libere e si qualifica secondo.

Prove libere: Leclerc abbandona l’unica sessione. Max il più veloce

Prima ed unica sessione di prove libere iniziata male per Charles Leclerc. Il monegasco perde aderenza e si gira in curva 16, salva l’auto ma è costretto a far manovra – che non riesce a completare per via del tratto di pista molto stretto e a causa delle altre auto che devono transitare.

Tenendo azionata la frizione, è costretto a spegnere l’auto per evitare surriscaldamento. La bandiera rossa per rimuovere la numero 16 dalla pista interrompe definitivamente la sua sessione.

Alla ripresa delle FP, Sainz ha il miglior tempo su gomma bianca, dietro Pèrez e Hamilton con la gialla. È una pista che si migliora giro dopo giro, anche il lungo di Max Verstappen in curva 17 è prova del fatto che c’è poca aderenza.

Tra le difficoltà iniziali di Verstappen si mette in mostra la Mercedes con Hamilton e Russell. Il team di Brackley è arrivato con aggiornamenti riguardanti il fondo della vettura, anche se l’upgrade importante l’ha portato in pista la McLaren sulla monoposto di Lando Norris – mentre Oscar Piastri (con il 50% degli aggiornamenti) dovrà aspettare il prossimo Gran Premio (Imola).

Alla fine dell’unica sessione di prove libere ci sono cinque team diversi nelle prime cinque posizioni: Verstappen chiude in 1:28.595, dietro Piastri (mentre Norris non riesce a chiudere il giro), Sainz, Russell e Alonso.

Qualifiche Sprint: McLaren perde nel Q3, Max si prende la pole

Il Q1 delle qualifiche sprint vede un’evoluzione di pista importante, tanto da strappare negli ultimi 60 secondi il miglior tempo di Max Verstappen: Lando Norris scende sotto l’1:28 chiudendo in prima posizione, seguito dal compagno di squadra Piastri.

Incredibilmente la Haas di Magnussen in quinta posizione mentre Leclerc ritrova la confidenza con l’auto, ma i due ferraristi chiudono in settima e ottava posizione. Fuori dal Q1 le due Williams insieme alle due Stake e l’Alpine di Gasly.

Nel Q2 Max resta ai box per tentare il giro con pista gommata, chiudendo la sessione in quarta posizione, mentre Norris blinda la P1.

Leclerc conferma il terzo tempo mentre Sainz si migliora al termine della sessione ma resta in ottava posizione. Ricciardo chiude con il quinto miglior tempo.

La Mercedes chiude le qualifiche sprint con due vetture escluse dal Q2: Hamilton e Russell non riescono a trovare il tempo che gli permette di entrare nella Top10.

McLaren crolla clamorosamente nel Q3 e Max Verstappen si riprende la prima posizione. A solo un decimo c’è Charles Leclerc, in seconda posizione, davanti a Pèrez. Ricciardo conferma il quarto tempo, seguito da Sainz. Tra le due McLaren, le Aston Martin: Stroll davanti ad Alonso (settima e ottava posizione). Norris passa da P1 a P9, in decima posizione Magnussen.