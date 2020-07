Guida F1 2020 – Team Mercedes

Penultimo appuntamento della nostra guida al mondiale dedicato alle Frecce d’Argento (ora dipinte di nero). Nell’era dei motori ibridi la Mercedes è la squadra da battere. Anche per il Mondiale F1 2020 saranno loro il punto di riferimento per tutti gli altri.

di Federico Caruso | @fclittlebastard

Con 89 vittorie su 121 GP disputati, la Mercedes nella F1 dell’era ibrida è il team dei record. Anche per il 2020 si presenta come squadra da battere. Nonostante quello che si era detto prima dei test invernali, di una probabile flessione delle prestazioni, anche grazie al recupero da parte di Red Bull, la Mercedes è subito ripartita davanti a tutti.

Se quello che abbiamo visto a Barcellona sarà quello che vedremo in gara in questa stagione, non ce ne sarà per nessuno. L’unica incognita è l’affidabilità del motore Mercedes. Abbiamo visto molte rotture al motore nei test invernali nei team motorizzati Mercedes. Forse quello potrebbe essere un punto a suo sfavore quest’anno. Ma analizzando bene il problema, i disagi e le rotture si sono verificati principalmente su i team clienti, e non direttamente al team principale.

La Mercedes quest’anno potrebbe battere molti record. Uno su tutti il settimo campionato mondiale F1 costruttori consecutivo. Un obiettivo che potrebbe lanciare il team nell’olimpo dei più grandi team della storia della F1.

Vedremo inoltre se il fantomatico DAS, porterà qualcosa in più rispetto agli altri team, per togliere così qualsiasi altro dubbio ulteriore su chi sarà il primo della classe.

Lewis Hamilton: ha tutta la pressione addosso. Ha la possibilità di eguagliare la leggenda Schumacher, oltre a continuare a battere record su record. Durante il lockdown non ha mai partecipato a gare virtuali. Chissà se dopo questo lunghissimo stop dall’anno scorso gli avrà fatto perdere un po’ lo smalto di sempre.

Valtteri Bottas: come ogni anno parte secondo. Agnello sacrificale di un team pressoché perfetto. Ha accettato questo ruolo si dal primo giorno. Di sicuro non vorrà cambiare idea quest’anno.

Classifica 2019: 1° Classificato

Piloti: Lewis Hamilton #44 – Valtteri Bottas #77

Monoposto F1 2020: Mercedes W11