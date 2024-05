F1 | Ufficiale: Adrian Newey lascia la Red Bull

Adrian Newey lascerà la Red Bull nel primo trimestre 2025. Il progettista britannico lascia il team dopo 118 vittorie. Egli si dedicherà al progetto della RB17, prima vettura Hypecar della Red Bull. Per adesso non è ancora noto cosa accadrà al termine di Marzo 2025.

Arriva l’ufficialità Adrian Newey lascia la Red Bull. Il leggendario progettista della britannico lascerà a Marzo 2025 il team anglo-austriaco, abbandonando da subito il progetto F1. L’ingegnere, nel tempo restante all’interno del team, si occuperà della parte finale del progetto Hypercar della RB17. Nei giorni scorsi si è discusso tanto della possibilità da parte dell’ingegnere di approdare in Ferrari o Aston Martin. Si parlava anche di un possibile addio da parte di Newey alla parte progettistica delle vetture, per dirigersi verso un ruolo come direttore tecnico. Negli ultimi anni, l’ingegnere di Stratford, era stato affiancato da Pierre Wachè. Il francese ha tutt’ora il ruolo di progettista Red Bull, con Newey suo consulente.

Di seguito il comunicato Red Bull: ”Oracle Red Bull Racing annuncia oggi che il Chief Technical Officer Adrian Newey lascerà la Red Bull Technology Group nel primo trimestre del 2025. La leggenda dell’ingegneria farà un passo indietro, abbandonando i compiti di progettazione delle vetture di Formula Uno. Egli si concentrerà sullo sviluppo finale e sulla consegna della prima hypercar della Red Bull, l’attesissima RB17. Rimarrà coinvolto e impegnato in questo entusiasmante progetto fino al suo completamento”.

Il periodo di Gargening

Un’altra situazione importante da comprendere prima di parlare di eventuali spostamenti di Adrian Newey, è il periodo di gardening. Esso non è altro che un periodo di tempo in cui un progettista o ingegnere deve osservare, prima di tornare a progettare per un altra scuderia. Questa regola, introdotta per evitare di condividere progetti di altre scuderie al momento dell’addio di un tecnico da un team ad un altro, prevede un ”fermo” di circa un anno. Tornando alla vicenda Newey, il progettista potrebbe tornare a esercitare il suo ruolo, secondo le attuali regole, un anno dopo la scadenza del suo contratto. Il britannico potrebbe quindi progettare dal 2027. Bisogna capire però se la regola verrà effettivamente seguita o se, come spesso accaduto in F1 si riuscirà ad aggirare la regola facendo partire il periodo di gardening dal momento effettivo in cui egli abbandona il progetto F1. Seguendo le regole, Newey, sarà libero di progettare dal 2027 in poi, con Aston Martin e Ferrari che sono li pronte a darsi battaglia per ingaggiare il leggendario ingegnere.

Le possibili ripercussioni dell’addio di Newey

L’addio di Newey porta alla mente diverse considerazioni. Con il suo addio, cosa accadrà al team di Milton Keynes? Per il prossimo anno, almeno di clamorose notizie o rotture interne alla Red Bull, la situazione dovrebbe rimanere invariata. Il contesto inizia ad essere molto meno delineato per il 2026. Se da un lato il prossimo anno vedrà le vetture essere molto simili a quelle attuali, con prestazioni affini a quelle del campionato 2024, dal 2026 le cose potrebbero cambiare. L’addio di un colosso come Newey può avere grandi ripercussioni sul team, visto anche cosa accaduto ad inizio stagione con il ”caso” Horner. Allontanare uno dei progettisti più forti in circolazione, seppur tenendo il suo ”erede” nel team, potrebbe avere grosse risvolti negativi sulla vettura 2026.

Dall’altro lato, diventa sempre più concreta un possibile allontanamento da parte del campione del mondo in carica, Max Verstappen. L’olandese, che a meno di clamorose vicende legate al mondo RB sarà nella scuderia del toro per il prossimo anno, potrebbe effettivamente allontanarsi dal team di Horner. Il prossimo anno la probabilità che il numero 33 rimanga su quel sedile è praticamente quasi certa, vista la possibilità di vincere un altro mondiale e la mancanza di sedili in scuderie di rilievo (Mercedes ancora troppo indietro nel 2025 rispetto alle rivali). Per il 2026 però è tutto ancora incerto e anche con questi cambiamenti il dominio Red Bull potrebbe terminare.