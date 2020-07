F1 | Aston Martin nel futuro di Vettel e Alfa Romeo su Perez: Kimi lascia?

F1 – Continuano le indiscrezioni non ufficiali sull’unione di Sebastian Vettel alla futura squadra Aston Martin di F1 nel 2021, con lo spostamento di Perez come pedina fondamentale nelle decisioni Racing Point e la possibile uscita di Raikkonen.

Il futuro del quadri-campione del mondo Sebastian Vettel in F1, dopo la conclusione della sua avventura con la Ferrari, continua ad interessare gli appassionati e le testate giornalistiche di tutto il mondo.

Molte sono state e continuano ad essere le supposizioni sul destino del pilota tedesco che già da molti mesi è al centro di voci ed indiscrezioni, più o meno fondate, che lo vedono al centro di movimenti nell’ambito del mercato piloti.

Dopo la conferma dell’arrivo alla guida del Cavallino di Carlos Sainz Jr, in partenza dalla McLaren, e l’arrivo al suo posto di Daniel Ricciardo (sostituito a sua volta in Renault dal ritorno eccellente di Fernando Alonso), le possibilità del pilota tedesco per un abitacolo sembravano ridotte al lumicino.

Uno dei lidi più probabili per l’approdo dell’ormai ex ferrarista è risultato quello della futura Aston Martin (oggi Racing Point) del magnate canadese Lawrence Stroll.

Apparentemente, anche qui la squadra piloti sembrerebbe essere stata confermata ma la certezza di un sedile sembra assicurata solo per il “privilegiato” Lance Stroll, figlio del patron della scuderia inglese.

Il contratto di Sergio Perez presenta infatti una opzione di interruzione che nel caso dell’ arrivo di Vettel potrebbe essere fatta valere dalla Racing Point, futura Aston Martin (ne avevamo parlato qui https://www.f1sport.it/2020/07/f1-vettel-trattative-con-aston-martin/ ).

Sin qui l’antefatto, ma le voci (lo ripetiamo più o meno fondate) di cui abbiamo raccontato continuano a tenere banco.

È di oggi l’indiscrezione diffusa da Lawrence Barretto, Senior Writer di F1.com, che in un articolo sul sito ufficiale della massima formula, cerca di delineare lo scenario più probabile per il 2021 del pilota di Heppenheim, allargando la visuale al futuro di Sergio Perez all’interno di un’altra scuderia.

“La linea della squadra è che sia Perez che Lance Stroll hanno entrambi contratti per il 2021”, ha scritto riferendosi al team inglese, “ma fonti attendibili dicono che a Vettel è stato offerto un accordo che lo potrebbe portare a bordo (n.d.r. della Aston Martin) la prossima stagione ed il tedesco si è preso il suo tempo per rifletterci. Tre piloti, naturalmente, non possono andare in due abitacoli. Con il padre di Stroll, Lawrence – proprietario della squadra – Perez è quello che in molti sostengono sarebbe tagliato fuori, nonostante la sua incredibile lealtà nei confronti del team e il fatto che sia il più esperto e – come mostrano le statistiche – quello di maggior successo dei due. Anche se non è ancora certo chi andrebbe via qualora Vettel si unisse al team, Perez ha già sorprendentemente ricevuto un grande interessamento da parte di team di altre serie motoristiche, oltre che da un team di F1, dimostrando quanto sia molto apprezzato. Perez ha rifiutato di nominare il team di F1 che si è messo in contatto, ma le mie fonti suggeriscono che l’Alfa Romeo è quella più interessata a reclutare il messicano, in quello che sarebbe un ritorno in squadra – quella nota come Sauber – che gli ha dato il suo debutto e ha messo la sua stella sulla mappa della F1”

Con uno dei due posti all’Alfa Romeo riservato ad un pilota del Ferrari Academy, attualmente Antonio Giovinazzi, secondo i termini del contratto tra il team svizzero e il fornitore di motori Ferrari, è plausibile pensare che Perez possa sostituire Kimi Raikkonen il cui contratto è in scadenza alla fine della stagione 2020, quando avrà 41 anni.

Effettivamente l’arrivo di Perez, per la scuderia del Biscione, sarebbe un vero colpo, non solo perché conosce già molto del team, ma anche perchè il suo feedback è tra i migliori del settore, e di certo la scuderia Italo-svizzera ne avrebbe bisogno ora più che mai.

Perez dal canto suo pur non volendo lasciare l’attuale Racing Point, che al momento dispone della seconda o terza macchina migliore sulla griglia, qualora fosse costretto, potrebbe trovare un rifugio sicuro all’Alfa in attesa di ingaggi migliori.

È uno scenario comunque possibile in vista dei cambiamenti già annunciati alla fine di questo travagliatissimo anno di F1, che darebbe ad un campione di buon livello (Perez) la possibilità di rimanere alla guida di una F1 ed a un campione del mondo (Vettel) la possibilità di riabilitare un nome ormai compromesso dalla crisi delle sue prestazioni in Ferrari.