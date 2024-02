F1 | La nuova Aston Martin in pista a Silverstone

E’ la prima seconda vettura (dopo i primissimi vagiti della Haas ieri pomeriggio) a solcare l’asfalto di una pista. La AMR24 di Lance Stroll e Fernando Alonso mette fine alla forse più noiosa e quasi inutile stagione di presentazioni virtuali (e fasulle che non commentiamo e analizziamo più) di vetture della storia della F1.

Sebbene sia una vettura dalle forme non definitive, sebbene sia – ad ora – poco più che una evoluzione dell’ultima Aston che abbiamo visto a fine novembre ad Abu Dhabi e sebbene ai test in Bahrain tra un paio di settimane vedremo una vettura dalle forme molto diverse, è bello finalmente poter ammirare delle forme vere, dei colori veri e poter iniziare a ipotizzare scenari tecnici e discutere su qualcosa di concreto. Dal punto di vista estetico, l’AMR24 si presenta con una livrea che rispecchia la tradizione e l’eleganza tipiche dell’Aston Martin. Le curve sinuose dell’auto, le linee aggressive e una palette di colori che mixa il verde britannico con dettagli in neon, la rendono un vero gioiello da pista.

Nei 200 km (una quota raddoppiata da regolamento rispetto ai filming day della scorsa stagione) con Lance Stroll al volante, l’AMR24 ha percorso dunque i primi giri di pista in una giornata di freddo pungente a Silverstone, cuore pulsante del motorsport britannico, svelando al mondo già da ora una innovativa silhouette e parte delle sue nuove caratteristiche tecniche. L’evento, che ha avuto luogo direttamente di fronte alla nuova fabbrica del team, ha offerto agli spettatori e ai fan una prima occhiata ad una vettura chiamata a migliorare gli otto podi e il quinto posto finale del 2023.