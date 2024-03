F1 | Australia: prove libere, Ferrari positiva nel passo gara

Nelle prove libere del Gran Premio d’Australia, sia Red Bull che Ferrari hanno mostrato prestazioni degne di nota, con Charles Leclerc che ha ottenuto un tempo tre decimi (e oltre) di secondo più veloce di Max Verstappen. Verstappen ha ammesso di aver avuto una giornata “confusa” a causa di danni subiti al fondo della sua macchina avuti durante la prima sessione e non riparati in tempi brevi (Verstappen ha anche iniziato con un certo ritardo la seconda sessione) ma si è mostrato positivo in vista del proseguimento del weekend. La particolarità (e non poteva essere altrimenti) è stata la facilità con cui il tre-volte campione del mondo è riuscito ad arrivare al limite prestazionale della sua vettura, pur considerando (da fonti ufficiali Red Bull) che specialmente in condizioni di qualifica le due RB20 non hanno mai girato con la mappatura più prestazionale delle loro power-unit RBPT-Honda. Ad ogni modo Verstappen ha anche riconosciuto la velocità della Ferrari, che ritiene concreta, pur sottolineando che sono fiduciosi nel concretizzare i margini di miglioramento per la sua squadra.

Molto bene la Ferrari specialmente per quanto riguarda il passo gara. Il team di Maranello ha effettuato dei long-run degni di nota e con entrambe le vetture. La competitività della Ferrari sul tracciato di Melbourne è stata conclamata anche con la terza prestazione di Carlos Sainz, anch’egli a proprio agio con la macchina. E’ certamente una Ferrari che vedremo concentrata sulla gara di domenica e non tanto sulla qualifica dove, si può ipotizzare, c’è ben poco per cui lottare.

La situazione degli altri vede Aston Martin in una situazione di apparente vantaggio rispetto a Mercedes e McLaren, issando probabilmente le vetture verdi a ruolo di terza forza in questo weekend in Oceania. Mercedes ha sperimentato tanto, specie con Lewis Hamilton, soluzione diversificate su temi aerodinamici. Da capire se riusciranno a trovare la quadra entro domani e in vista della domenica. Tuttavia non sono mai riusciti a trovare la quadra per completare un giro davvero competitivo e mostrare il reale potenziale della vettura.

Appuntamento per le terze prove libere, nella notte tra venerdi e sabato alle ore 2:30 e per le qualifiche, nella prima mattina di domani, alle ore 6:00.