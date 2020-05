Save the date: 6 giugno 2020 – F1Sport Cup @Silverstone

In attesa della ripresa di tutte le competizioni motoristiche declinate nei più svariati campionati, anche noi di F1Sport e Pit Talk abbiamo deciso di organizzare una gara virtuale: la prima F1Sport Cup. Il simracing è – a tutti gli effetti – una disciplina della categoria degli eSports, gli sport elettronici che il Comitato Olimpico Internazionale ha riconosciuto ufficialmente come attività sportiva. Ecco perché è riduttivo e banalizzante etichettarlo soltanto come “un gioco”.





E come sta capitando anche per la F1, con i suoi Virtual Grand Prix, come sta capitando con la IndyCar – con le sue gare virtuali su piattaforma iRacing, anche noi abbiamo deciso di “scendere in pista”, stavolta con le vetture GT3 del campionato Blancpain ufficialmente rappresentato dalla e nella piattaforma Assetto Corsa Competizione. Ma non saremo soli. Al nostro fianco, come partner dell’evento, ci sarà la sapiente ed esperta regia di eSport Series.





Ma ecco alcuni dettagli dell’evento. La gara si terrà sul difficile e tecnico circuito di Silverstone, sabato 6 giugno 2020 a partire dalle ore 18.



Si partirà a quell’ora con qualche minuto di prova libera, poi ci sarà un turno di 20 minuti di qualifiche per poi passare finalmente alle 18:45 circa con il clou dell’evento.

Potete trovare il regolamento generale della competizione e il codice di condotta ai seguenti link:



Dunque cosa aspetti? Se sei un appassionato di corse, un pilota professionista o un simracer, iscriviti anche tu a questo link: F1Sport Cup @Silverstone – 6 Giugno 2020 – Modulo di iscrizione

Sarai costantemente aggiornato sulle attività di pre-gara e sull’agenda della giornata del 6 giugno tramite newsletter. Nei prossimi giorni vi sveleremo il regolamento ufficiale della F1Sport Cup, altri dettagli e qualche nome famoso che sarà con noi al via… Stay tuned!



Ti aspettiamo alla F1Sport Cup !