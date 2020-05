GPDA: “La F1 andrà solo in nazioni dove non c’è rischio”

A breve dovrebbe arrivare l’annuncio del calendario definitivo F1 2020 da parte della Liberty Media.

Un’attesa che si sta prolungando oltre quanto veniva pronosticato qualche tempo fa. D’altronde si sono incontrate difficoltà e problematiche inaspettate. Alexander Wurz, persona bene informata essendo il Presidente della GPDA, il “sindacato dei piloti” ha rassicurato sulle problematiche legate al Covid dichiarando che che si andrà a correre solo dove le condizioni lo consentiranno:

“Non andremo in paesi o luoghi in cui la crisi sarà così grave da non garantire una sufficiente capacità del sistema medico della nazione o della regione. Nel caso dell’Austria, non c’è rischio collasso”.