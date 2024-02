F1 | Silverstone, contratto rinnovato sino al 2034

La F1 e Liberty Media hanno rinnovato il contratto con Silverstone sino al 2034. Il tracciato inglese era proprio quest’anno in scadenza, quindi per altre dieci stagioni il GP di Gran Bretagna continuerà ad essere presente in calendario. Una buona notizia per gli amanti dei “vecchi tracciati” storici, quelli che più amano gli appassionati, ma soprattutto i piloti.

Il tracciato di Silverstone si è rifatto il “look” in questi ultimi anni, migliorando le strutture esterne ed interne adiacenti l’autodromo. Oltre che ad un diverso layout del tracciato dal 2010. Altri interventi sono previsti da qui ai prossimi anni, al fine di dare ancor più un miglior servizio agli addetti ai lavori ed ai tifosi che accorrono ogni anno in autodromo. Fondamentali gli investimenti per garantirsi un rinnovo con Liberty Media e la F1.

Inoltre il GP di Gran Bretagna, ma soprattutto Silverstone rappresenta la storia di questo sport, con la prima corsa storica del mondiale nel 1950. Poi Silverstone può contare su un notevole ritorno a livello economico, oltre che ad aver in F1 ben tre piloti inglesi. Ovvero Hamilton, Russell e Norris.

Quindi dopo il rinnovo di Suzuka sino al 2029, un altro tracciato storico sembra essere “al sicuro” per i prossimi anni. Ora aspettiamo i futuri rinnovi degli altri circuiti “old style” presenti ancora in calendario, tra cui i “nostri” Monza ed Imola.

Senza poi dimenticarsi di Spa Francorchamps. E perchè no, sperare in un ritorno dei GP di Francia e Germania, ovvero due GP che hanno scritto numerose pagine di storia di questo sport.

Alberto Murador

