F1 | Silverstone: in casa Ferrari è ora di pensare al 2024

In F1 è andato di scena il GP di Gran Bretagna sullo storico circuito di Silverstone. Sulla carta la pista britannica sarebbe dovuta essere la più difficile per la Ferrari, e purtroppo in gara sono emersi i timori della vigilia. Il team di Maranello non è riuscito ad andar oltre la nona e la decima posizione con Leclerc e Sainz. Dietro addirittura alla Williams di Albon, il che la dice lunga su come la SF23 sembra esser tornata indietro rispetto alla corsa dell’Austria… L’ennesima illusione di una Ferrari competitiva durante il mondiale…

Già nel corso delle libere era emerso in simulazione di passo gara come la Ferrari non riuscisse a tener il ritmo non solo di Red Bull, ma anche nei confronti della Mercedes. Nel corso delle qualifiche la solita “illusione” di una SF23 più performante, nonchè più vicina agli avversari.

Ma in quel caso, bisogna dare atto alla bravura di Leclerc, con il monegasco ancora una volta capace di metterci una pezza… Ma in F1 (ahimè) i punti si fanno al domenica in gara..

Già dai primi giri del GP sia Leclerc che Sainz non sono riusciti a tener lo stesso passo non solo di Red Bull, ma anche nei confronti di una rinata McLaren. Il monegasco è andato in crisi con la mescola media dopo pochi giri, perdendo contatto dai due piloti McLaren, e dovendosi guardare le spalle da Russell. Poi una volta messa la mescola hard al pit stop (sosta anticipata di troppi giri), stesso copione. Ritmo non entusiasmante nemmeno dopo il pit. Tanto che Russell una volta rientrato in pista dopo la sosta ai box non ha avuto problemi a passare Leclerc..

A Sainz è andata peggio ancora, pure a livello di strategia.. In casa Ferrari non hanno fatto fermare lo spagnolo quando è entrata in pista la SC per permettere ai commissari di rimuovere la Haas di Magnussen ferma a bordo pista. L’iberico è stato costretto a restar fuori con le hard, scendendo sino al decimo posto finale. In realtà come dimostrato dalla McLaren, la gomma dura ha funzionato bene. È proprio la SF23 che non riesce a sfruttar bene nessun tipo di mescola.

Con Red Bull di un altro pianeta in F1, ora la rossa non solo dovrà fare i conti con Mercedes ed Aston.. La Ferrari dovrà fare i conti con una ritrovata McLaren, con il rischio di arrivare addirittura quinti nei costruttori entro la fine del mondiale… E tanto per cambiare tra due settimane si correrà all’Hungaroring. Altra terribile pista dal punto di vista del degrado gomme, dove esattamente un anno fa la Ferrari iniziò ad entrare in quella crisi tecnica che ancor oggi è presente.

D’altronde le restanti gare di F1 di quest’anno saranno una sorta di test per la rossa, non per cercar di andar a podio o vincere dei GP. Bensì per testare eventuali soluzioni da apportare sul progetto 2024.. E questo Vasseur già lo sa, anche se non l’ha ancora ribadito…

Alberto Murador

