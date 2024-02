F1 | Historic Minardi Day il 24 e 25 agosto 2024 a Imola

Dopo il successo della passata edizione che ha accolto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ben 14.000 presenze confermandosi uno degli appuntamenti di riferimento del calendario dell’autodromo e per l’indotto, la macchina organizzativa dell’Historic Minardi Day è già al lavoro a pieno regime sulla nuova edizione.

L’edizione numero 8 si terrà nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 agosto 2024 con un mix perfetto di passione e storia della Formula 1 e del Motorsport Internazionale raccontato attraverso incredibile vetture insieme ai suoi protagonisti. Tra i grandi nomi della prossima edizione – il primo in assoluto ad aver già confermato la sua adesione – l’argentino Migel Ángel Guerra, già protagonista delle edizioni passate nonché primo pilota a correre sotto le vesti del Minardi Team nel 1980 al volante della GM75 nel Campionato di Formula 2, che sarà al volante della March 761 ex-Vittorio Brambilla dell’amico Roberto Farneti.

Il DNA della kermesse ideata dalla famiglia Minardi resta saldo, con al centro collezionisti,

appassionati e tifosi, ma non mancheranno numerose novità che saranno svelate prossimamente.

Inoltre proprio Miguel Angel Guerra il prossimo 1 Marzo arriverà in Italia, all’Autodromo di

Imola, per omaggiare Vittorio Brambilla attraverso il “Progetto Beta”. Migel Ángel Guerra sarà al volante della March Beta F1 numero 9 del 1976 per due giorni di riprese volte alla realizzazione del docu-film dedicato al pilota monzese e al Beta March Team. Il documentario, una volta ultimato, andrà in onda su Sky e sarà commentato da Guido Meda.