F1 | Visa Cash App RB, la nuova identità di AlphaTauri

Red Bull F1 Teams e Visa hanno recentemente dichiarato un accordo pluriennale in cui Visa sarà il primo collaboratore mondiale per entrambi i team Red Bull F1. Questa partnership introdurrà un'immagine rinnovata per il circuito di F1 con il rebranding della Scuderia AlphaTauri in Visa Cash App RB.

Beh forse inizialmente ci saranno un po’ di difficoltà a pronunciare o indicare la nuova idendità ma tant’è che si tratta di un rebranding e come tale va metabolizzato… In una mossa che segna la prima sponsorizzazione sportiva globale di Visa in oltre 15 anni, l’azienda ha stipulato un accordo che comprende il team Visa Cash App RB (dove RB sta per Racing Bulls e si tratta ovviamente della ex AlphaTauri e Toro Rosso) e il team Oracle Red Bull Racing. Il logo Visa sarà ben visibile sulle due Red Bull Racing e, ovviamente, sulla ribrandizzata e ricolorata Visa Cash App RB, oltre che sulle vetture della F1 Academy di entrambi i team.

I piloti Racing Bulls, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, sponsorizzati da Visa e Cash App, presenteranno una nuova livrea dell’auto e un nuovo abbigliamento per i piloti all’inizio della stagione 2024 di F1 in Bahrain il 29 febbraio. La presentazione completa della livrea avverrà in occasione di un evento speciale a Las Vegas l’8 febbraio.

La factory di Faenza inizia cosi un nuovo capitolo della sua storia, dopo essere nata come casa del team Minardi e aver corso 25 anni di F1 e più di 300 eventi in F1. Poi l’avvento di Red Bull, l’acquisto e la conversione in “Team B e laboratorio” del colosso austriaco.

In Emilia si rimane dunque fedeli alle origini di vivaio di piloti e supporto alla casa madre ma con una maggiore enfasi e ambizione nel contendere i vertici del circuito di F1 non solo grazie a questa nuova partnership ma anche per la sempre più stretta collaborazione tecnica (nell’ambito di ciò che è possibile a livello regolamentare) con il team maggiore, Red Bull. Saranno sempre di più, infatti, le macro-sezioni di vettura che i due team condivideranno, i tecnici che andranno e verranno dalle due factory e – a proposito di organigramma – in questo discorso va certamente annoverato anche il passaggio di consegne al centro del muretto tra Franz Tost (che ha lasciato dopo 18 anni) e Laurent Mekies, ex Ferrari.