F1 | Lawson merita un sedile in F1?

Il GP di Singapore ha visto protagonista sicuramente la Ferrari. La vittoria del team di Maranello ha forse un pò metto da parte la prestazione di un giovane Liam Lawson, per la prima volta a punti. Il pilota neozelandese alla sua terza gara in F1 ha conquistato i suoi primi due punti. La domanda adesso sorge spontanea, Lawson merita un posto nel circus?

Il pilota del Red Bull junior team, ha gareggiato fin qui al posto dell’infortunato Daniel Ricciardo, fuori causa frattura alla mano. Nelle tre gare a cui ha partecipato ha mostrato il suo talento, avvicinandosi sempre di più ai punti fino a conquistarli a Singapore. A Suzuka dovrebbe essere la sua ultima chance della stagione per continuare a dimostrare di meritare un sedile per il prossimo anno. In quel di Singapore, la prestazione del neozelandese è stata estremamente positiva, sia dal punto di vista dei sorpassi sia per il passo mostrato. Non è stato possibile comparare tutto ciò, sfortunatamente, con il suo compagno di squadra.

La situazione del mercato piloti in AlphaTauri, vede sicuramente Daniel Ricciardo prima scelta e quasi sicuro di un sedile per il prossimo anno. Per Tsunoda la situazione sembra essere diversa. Il pilota non ha partecipato agli ultimi due gran premi, causa rottura della sua vettura. Si vocifera che l’annuncio di Tsunoda dovrebbe arrivare nel prossimo GP, per lui di casa, a Suzuka. In linea teorica, la line-up AlphaTauri per il prossimo anno dovrebbe vedere Ricciardo e Tsunoda affiancati e sicuramente ne sapremo di più questo weekend. Lawrence Barretto, giornalista della F1 e presentatore, ha un allontanato queste voci sull’annuncio di Tsunoda già dalla prossima gara.

Cosa farà quindi Lawson? Inizialmente si era parlato di un possibile affiancamento a Daniel Ricciardo con Tsunoda in panchina, con possibile reinserimento nel 2025, come Albon qualche anno fa. Successivamente ha preso campo la possibilità del rinnovo di Tsunoda, come detto in precedenza. L’ultimo posto rimanente sarebbe al fianco di Albon, in Williams. La situazione però li rimane incerta, con Lawson che dovrebbe accaparrarsi nuovamente il sedile. Lo statunitense però, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe guardarsi le spalle da Drugovich, ex campione F2. L’unico posto possibile, per il numero 40 sembra quindi essere nella scuderia di Faenza. Sicuramente Lawson, per quanto visto fin qui, merita un sedile in F1. Vedremo se Red Bull riuscirà a trovargli un posto libero, sopratutto viste le prestazioni fornite, sarebbe bello vederlo ancora correre nel circus.