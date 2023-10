F1 | Messico: Ricciardo merita un sedile in Red Bull

Ricciardo dopo la prestazione in Messico ha dimostrato di meritare il sedile Red Bull, attualmente occupato da Sergio Perez. Il messicano sembra in un periodo di crisi senza fine e l'australiano vorrebbe approfittarne per prendere il suo posto. Sullo sfondo però, alcuni rumors, vedono Alonso vicino al team di Milton Keynes, con Perez direzione Aston Martin.

Il gran premio del Messico, appena andato in archivio, ha regalato abbastanza sorprese. La prima su tutte è Daniel Ricciardo. L’australiano, dopo una qualifica stupenda che lo ha visto conquistare la quarta posizione, ha termino la sua gara in P7. Dopo una battaglia con Mercedes, nella prima parte di gara, e con McLaren poi, il numero 3 AlphaTauri torna a macinare punti e prestazioni sempre più vicine a quelle ammirate in Red Bull diversi anni fa. La prestazione negativa di Perez, anche nel suo gran premio di casa, vede Ricciardo sempre più vicino al top team Red Bull.

La domanda sorge spontanea: Cosa sarebbe successo ieri se Ricciardo fosse stato sul sedile di Perez? Il messicano è in un momento difficilissimo della sua carriera, le prestazioni continuano ad essere deludenti. Al contrario Ricciardo ha ripreso a brillare. A tre gare dal termine la posizione di Perez continua a vacillare sempre più. Rumors parlano anche di un avvicinamento da parte di Fernando Alonso al team anglo-austriaco, con Sergio Perez pronto ritornare nel suo vecchio team. Il messicano sembra ormai sempre più lontano da Red Bull. Probabilmente, Ricciardo, con la macchina di Perez avrebbe potuto lottare per il podio.

Grazie ai punti conquistati dall’australiano, AlphaTauri, si è allontanata dall’ultima posizione nel campionato costruttori. Mancano tre gare e ”the Honey Dadger” ha tutta la voglia di dimostrare quanto ancora può dare alla F1. Il numero 3 in griglia sicuramente vuole riconquistare il sedile Red Bull, magari provando a ritrovare quel feeling nato diversi anni fa e che l’ha visto conquistare ben sette vittorie e 29 podi. La difficoltà e il momento no di Perez, non abilissimo nel gestire la pressione, potrebbe aprire scenari importanti per il futuro di Daniel Ricciardo. Sullo sfondo resta sempre il rumors di Alonso vicino a Red Bull. Probabilmente adesso però Ricciardo merita davvero il sedile Red Bull.