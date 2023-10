F1 | Messico: Ferrari ottiene il massimo possibile

La gara in Messico per la Ferrari ha prodotto un podio e una P4. Il risultato è stato massimizzato ma il potenziale mostrato in gara è stato comunque da quarta forza della gerarchia, dopo Red Bull (imprendibile davanti a tutti e in tutte le condizioni), Mercedes (arrivata sul podio e davanti alle Rosse) e con anche il passo della McLaren che è stato superiore nonostante sia arrivata dietro.