F1 | Messico: Verstappen eguaglia Prost, Ferrari e Mercedes battagliano per 71 giri

F1 - Verstappen "passeggia" nel GP del Messico, leader sin dalla prima curva. Ferrari non concrettiza, ma battaglia per 71 giri con la Mercedes.

Un GP del Messico tutto sommato divertente. Le Ferrari sprecano subito l’occasioni di poter rimanere in testa alla gara, partendo male, facendosi infilare dal solito Verstappen. Nel mentre un suicida Sergio Perez, cerca di emulare il suo compagno di squadra, ma si tocca con Leclerc in curva 1 ed è costretto al ritiro nel GP di casa.

Nei 70 giri successivi Hamilton e le Ferrari si danno battaglia per il podio, con il britannico molto in forma sia nella lotta con Leclerc che con Sainz. Ferrari forte sul dritto ma molto in sofferenza nel settore centrale. Una bandiera rossa, causata da Magnussen, scombussola le carte e le strategie, in quanto la Ferrari si stava difendendo sulla Mercedes per andare su una sosta. Dopo la bandiera rossa le due W14 montano gomme medie per attaccare subito le due Ferrari, rimaste sulle hard. Verstappen è invece un metronomo per tutto il resto della gara, concludendo con un vantaggio di 14 secondi sulla Mercedes di Hamilton.

Sorpasso da cineteca di Hamilton su Leclerc dopo la bandiera rossa, molto simile a quello di Vettel su Bottas a Barcellona 2017, con due ruote sull’erba. Famelico.

Tante battaglie, e le rimonte, nel corso del GP. Da elogiare la gara dell’AlphaTauri, con un Ricciardo in stato di grazia sin dalla qualifica, punti importantissimi per la scuderia e per l’australiano. Nonostante tutto, Tsunoda per eccesso di foga non è riuscito a massimizzare il risultato, finendo lontano dai punti a causa di un testacoda.

Rimonta di Lando Norris di gran carriera, che dal fondo della griglia arriva quinto, davanti persino alla Mercedes di Russell. La Ferrari guadagna qualche punto sulla Mercedes, ma la lotta per il secondo posto costruttori si fa intensa e, per la Ferrari, complicata.

L’appuntamento è previsto la prossima settimana in Brasile, ad Interlagos.