F1 | Singapore: Sainz Re per una notte, Ferrari torna alla vittoria!

Gara stupenda a Singapore. Carlos Sainz trionfa ed è Re per una notte, dopo una gara perfetta. Seguono Norris ed Hamilton In difficoltà le Red Bull con Sergio Perez in ottava posizione e Max Verstappen in quinta posizione, in una gara difficilissima e sofferta. Solo quinto Charles Leclerc, complice un pit stop lento causa traffico. Straordinario Liam Lawson. Il neozelandese alla sua terza gara in F1, porta a casa i suoi primi punti.

Carlos Sainz è Re di Singapore per una notte. Una gara perfetta da parte dello spagnolo. Strategia perfetta da parte del suo team. Nella parte finale sofferenza estrema, con intelligenza tattica perfetta. Lo spagnolo ha concesso il DRS a Norris per permettergli di difendersi dall’attacco delle due Mercedes. Dall’altro lato della medaglia, il team di Maranello ha deciso di sacrificare Leclerc, perfetto nel ruolo di scudiero. Il monegasco termina la sua in quarta posizione.

Seconda posizione per Lando Norris, fantastico nella guida e nel passo oggi. Fuori all’ultimo giro Russell. Il britannico è stato protagonista di una gara stupenda, con una strategia da parte del suo team molta aggressiva che gli aveva permesso di risalire fino alla terza posizione. Nell’ultimo giro il lungo del n°63, non gli ha impedito di impattare le barriere e concludere a pochi metri dal traguardo la sua gara. Buonissima prestazione per Lewis Hamilton che conclude con un podio.

Red Bull per la prima volta in stagione, giù dal podio. I due piloti rispettivamente in quinta e ottava posizione. Sesto Gasly, autore di una grande prestazione. Buonissima anche la prova dell’australiano, Oscar Piastri, partito nelle retrovie ha centrato la zona punti con una grande settima posizione. Ultimi due posti nella zona punti per Lawson, straordinario alla sua terza gara in F1, e Kevin Magnussen in decima posizione.

Appuntamento il prossimo weekend a Suzuka, con Red Bull che potrebbe diventare campione del mondo costruttori. In una pista completamente diversa, in cui vedremo se ci sarà il ritorno delle due Red Bull.