F1 | Singapore: Ferrari, Sainz vittoria di tattica ed intelligenza

In F1 la Ferrari è tornata a vincere in un GP grazie a Carlos Sainz. Il Cavallino ritorna così al successo dopo un lungo digiuno, ben 434 giorni. Troppi, soprattutto per un team che ad inizio mondiale puntava al titolo… Ed il trionfo del Cavallino è arrivato sulla pista che meno ti aspetti…. Qui a Singapore la SF23 avrebbe dovuto soffrire molto sulla carta, eppure la Ferrari ha mostrato una competitività inaspettata…

Una vittoria più a firma di Sainz che della Ferrari, dato che è stato lo spagnolo a fare la differenza nel finale di gara, riuscendo a contenere gli attacchi di Norris con la McLaren, e delle due Mercedes di Russell (a muro nel finale) ed Hamilton. E si tratta di una vittoria di tattica, di intelligenza, di talento.

Un mix perfetto da parte di un pilota che da Monza sembra aver fatto quel piccolo step che serviva per fare quel passo finale… Il madrileno con delle gomme hard usurate e finite ha compiuto una vera e propria impresa, che resterà nella storia della F1. Già dalle prime libere Sainz aveva dimostrato di esser particolarmente in forma, poi la pole conquistata il sabato. Restava solo da vincere la gara a Singapore, ma c’era il dubbio sulla tenuta degli pneumatici sulla SF23 durante la corsa. Ma anche in questo caso Sainz è stato perfetto nella gestione delle gomme!

Nel primo stint l’iberico molto intelligentemente ha tenuto un ritmo blando del GP, mantenendo tutti vicini dietro di lui, evitando così un consumo eccessivo delle gomme ed eventuali undercut da parte degli avversari. Poi Sainz negli ultimi giri dando volontariamente il DRS a Norris dietro di lui, ha impedito così alle due Mercedes di passare il pilota McLaren, e di conseguenza di esser attaccato a sua volta dalle Mercedes..

Mossa che si è rivelata vincente a fine GP, frutto esclusivamente dell’intelligenza tattica di Sainz e non del muretto box del Cavallino! Soprattutto considerando che i due piloti Mercedes nel finale di GP avevano delle gomme medie nuove, (a differenza di Sainz e Norris con delle hard con tanti giri alle spalle)… Chapeau Carlos!

L’altra Ferrari con Leclerc è giunta quarta al traguardo, con il monegasco che è stato “sacrificato” dalla Scuderia già nel corso del primo stint del GP. Il muretto box ha ordinato a Leclerc di tener un distacco da Sainz di circa 5″, per evitare eventuali undercut da Norris e dai due piloti Mercedes. Ma se il team di Maranello ha potuto “giocare” con la strategia nella prima parte del GP lo deve esclusivamente al monegasco. Leclerc al via è stato fondamentale nell’aver passato subito Russell in partenza. Se così non fosse stato non staremmo qui a parlare della vittoria di Sainz…

Poi sempre Leclerc è stato sfortunato durante la sosta ai box in regime di SC. In casa Ferrari si è optato per una sosta doppia, a discapito così del monegasco dietro a Sainz. Charles uscendo dalla pit-lane si è ritrovato dietro anche a Russell, Norris ed Hamilton. Oltre che alle spalle dei due Red Bull non rientrati ai box durante la SC. Poi nel finale della corsa Leclerc ha risentito maggiormente del degrado gomme rispetto a Sainz, riuscendo comunque a respingere nel finale gli attacchi di Verstappen (in rimonta con le gomme medie). Ma il monegasco ha dovuto alzare bandiera bianca contro le due Mercedes nel finale, salvo poi approfittare del ritiro di Russell a fine GP…

Con la vittoria di Singapore firmata da Sainz ed il quarto posto di Leclerc, la rossa si avvicina prepotentemente al secondo posto occupato dalla Mercedes nei costruttori. Solo 24 lunghezze dividono la Ferrari dalla casa tedesca… Il secondo posto nel mondiale di F1 sembra essere più a portata di mano per il Cavallino. Questa vittoria ci voleva per gli uomini in rosso, dopo tanti weekend di delusioni e di sconforto! Con una Red Bull meno competitiva del solito, la F1 ha riscoperto una Ferrari performante… Ora tra meno di una settimana la Ferrari dovrà confermare a Suzuka che qui a Singapore non è stato solo un caso sporadico…

Alberto Murador

