F1 | Singapore: Sainz è ancora in pole! Red Bull clamorosamente fuori in Q2

Carlos Sainz è imprendibile a Singapore. Lo spagnolo bissa la pole position dopo aver dato spettacolo a Monza. La Ferrari quindi conferma quanto visto nella giornata di venerdì, tanta velocità e prima forza nel circuito di Marina Bay.

La vera grande, scioccante sorpresa di giornata è l’esclusione in Q2 di entrambe le Red Bull. La RB19 sin dalle FP1 ha creato diversi problemi di feeling con Perez e Verstappen, ma dal dominio incontrastato visto fin’ora a questa eliminazione in Q2, c’è del clamoroso. Max è stato nervoso sin dalle prove libere e le disattenzioni in pista lo dimostrano. L’olandese si è reso protagonista di TRE situazioni di impeding, di cui un paio anche piuttosto pericolose, che verranno valutate nelle prossime ore dalla FIA.

La Red Bull quindi sembra essere stravolta e ridimensionata nelle prestazioni e nella guidabilità, a discapito di una Ferrari sorprendentemente veloce su un tracciato ad alto carico aerodinamico. Che la nuova direttiva tecnica abbia influenzato negativamente le prestazioni della RB19? Difficile dirlo in una pista poco indicativa come quella di Marina Bay.

Ad eliminare Verstappen in Q2, per soli 7 millesimi è la new entry Liam Lawson, che strappa una clamorosa qualificazione in Q3 dopo un inizio complicato. Charles Leclerc si piazza terzo. Il monegasco inizia a soffrire la superiorità del compagno di squadra, nonostante siano divisi da soli 79 millesimi (con Russell tra i due, secondo), è la seconda qualifica di fila dove Sainz si dimostra superiore e più a suo agio con la SF-23. Un segnale importante per la Ferrari, ma un grosso problema per Leclerc che dovrà riprendersi il ruolo di prima guida con i risultati, in pista.

Dopo un dominio durato 15 gare, l’egemonia Red Bull rischia di infrangersi.