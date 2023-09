F1 | Singapore: perchè può essere una pista difficile per Red Bull?

Siamo ormai entrati nella settimana che ci porta al gran premio di Singapore. La Red Bull è reduce dall’ennesima doppietta della stagione. Durante la conferenza del GP di Monza, i due piloti della scuderia anglo-austriaca, hanno parlato delle possibili difficoltà che avrebbero potuto riscontrare nel circuito di Marina Bay. Vediamo perchè questa pista potrebbe essere davvero difficile per la Red Bull. Ovviamente non dobbiamo scordare quanto sia forte la RB19 e quanto ciò che si dica sulla carta possa non coincidere con ciò che effettivamente vedremo in pista.

“Per noi sarà più difficile. Vediamo. Faremo del nostro meglio, cercheremo di andare lì e vincere di nuovo, ma non sarà il fine settimana in cui siamo i più forti”. Queste sono state le parole dell’olandese, post GP di Monza. A concordare con la tesi di Verstappen, sia il suo compagno di squadra sia il suo TP. Hanno fatto eco anche le parole del direttore tecnico della Red Bull, Pierre Wache. “Penso che nelle piste con alto carico aerodinamico, come Budapest e Monaco, appaiono i nostri punti deboli. Questo è qualcosa su cui dobbiamo migliorare di più”.

Vediamo perchè le parole dei vari componenti del team potrebbero essere veritiere. Nelle gare passate, ad esempio Monaco, le due vetture anglo-austriache hanno faticato molto. Questi circuiti, cittadini, presentano zone con tratti rettilinei molto brevi e con zone miste numerose. Possiamo vedere nella foto, come la velocità media di questo tracciato sia molto bassa. I tratti in cui si raggiungono le velocità di punta maggiori sono poche e brevi. La qualifica, come a Monaco, è una delle parti fondamentali. Lo scorso anno la qualifica negativa di Verstappen, vide l’olandese faticare e doversi arrendere con una settima posizione. A trionfare fu proprio il compagno di squadra, Sergio Perez, che vede i circuiti cittadini come suo punto di forza. I sorpassi su questo tracciato sono rari.

Domenica potrebbe esserci una gara difficile per le Red Bull. Nonostante tutto la scuderia capitanata da Horner rimane la favorita e la squadra che potenzialmente può fare meglio. Questa potrebbe essere la prima gara in cui l’olandese potrebbe faticare maggiormente. Vedremo se ciò avverrà o sarà il solito dominio Red Bull.