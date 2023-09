F1 | Singapore: Ferrari in prima fila nelle prove libere

Inizia il weekend di gara a Singapore e le premesse del venerdì di prove libere riguardano i cambiamenti effettuati al circuito di Marina Bay. Il tracciato tortuoso delle curve 16, 17, 18 e 19 è stato sostituito da un rettilineo di circa 400 metri. La lunghezza totale è scesa da poco più di 5 km a 4,94 km: i tempi stimati dovrebbero scendere al di sotto di 10 secondi al giro.

Novità in pista: la nuova direttiva

Da questo weekend entra in vigore la TD018, la direttiva imposta dalla FIA che che riguarda varie misure anti flessibilità per le ali, anteriori e posteriori. In particolare, i punti cardine sono quattro.

Il primo impone alle scuderia di mantenere maggiore stabilità alle ali, eliminando tutti i movimenti, in qualsiasi direzione, rispetto alla zona della carrozzeria al quale sono fissati. Secondo punto della direttiva, vede vietati tutti gli elementi che ruotano, rispetto alla zona della vettura al quale sono collegati. Terzo divieto, riguarda le ali e il laminato sottile, che dal GP di Singapore dovranno essere rigide e ben legate. Ultimo divieto, riguardante sta volta tutti i bordi morbidi che fuoriescono dalla vettura. Anch’essi dovranno essere rigidi.

Lo scopo della direttiva infine è quello di rimuovere tutte le zone mobili e renderle fisse, in maniera che esse risultino immobili.

FP1: Verstappen dietro le Ferrari

Leclerc traina il gruppo, seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz e la Red Bull dominatrice di questa stagione di Max Verstappen.

La maggior parte dei piloti hanno scelto di montare le gomme hard all’inizio della sessione, tranne le due Alpine insieme alle McLaren e all’Alfa di Bottas che hanno montato le gialle.

Novità particolari per la McLaren che non riguardano la livrea che ha portato in questo Gran Premio, ma il nuovo set di aggiornamenti applicati soltanto alla monoposto di Lando Norris, in testa alle FP1 per la prima parte della sessione.

I cambiamenti apportati – i secondi, dopo quelli effettuati in Austria – hanno l’obiettivo di migliorare la performance soprattutto nelle curve lente, dove soffre maggiormente la monoposto. Norris fa un check positivo sul bilanciamento dell’auto, e ha buone sensazioni sulle curve a bassa velocità.

Passati alle gomme più morbide, i piloti si sono preparati a segnare i tempi veloci. Quì, le due Ferrari, soprattutto quella di Charles Leclerc, hanno accesso diversi fucsia prima nel primo e secondo settore, per poi anche nel terzo per il pilota numero 16.

Nelle prime posizioni chiudono tre team: Ferrari, Red Bull e McLaren. Al quarto e al quinto posto le Mercedes di Hamilton e Russell. Il vincitore dello scorso anno, Sergio Pérez, chiude in settima posizione. A seguire Alonso, Tsunoda e l’Alpine di Ocon.

FP2: Max in difficoltà, Ferrari riconfermate

Novità portate anche dalla Red Bull: nuovo fondo – nella parte centrale – applicate prima alla RB19 di Verstappen e per le FP2 anche alla monoposto di Pèrez. Il team ha detto ai due piloti di non rischiare troppo perché i due fondi già sostituiti ai precedenti sono gli unici disponibili. La prima mezz’ora della seconda sessione di prove libere vede Alonso ritornare tra i top 5, dietro le Ferrari, dopo le prime prove un po’ anonime. Cala clamorosamente Verstappen in 14esima posizione, non trovando il giusto feeling. Risale in top 10 alla chiusura delle FP2, ma si piazza comunque in posizioni che quest’anno non gli appartengono. Da capire il “problema” della monoposto.

Buon passo gara delle Ferrari (anche se con qualche problema di gestione gomme giro dopo giro), della Mercedes di Russell e Alonso sull’1.38. Più o meno tutti seguono questo trend, anche Lawson con la sua AlphaTauri.