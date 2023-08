F1 | La situazione dopo metà stagione: Alpine, McLaren e Aston Martin

Dopo aver visto e dato opinioni sulla prima parte di stagione dei top team, vediamo come si sono comportati i team di centro classifica e di come stanno procedendo. Andando in ordine di classifica la prima che si ritrova è Aston Martin.

Aston Martin

In questa prima parte di stagione, Aston Martin, era partita come vera e propria seconda forza. Alonso sembrava poter dare fastidio, magari senza troppe pretese, al duo Red Bull. Dopo le prime gara in cui ha conquistato podi e punti importanti, il team britannico ha avuto un declino, non riuscendo a sviluppare la macchina e renderla al pari delle altre. La squadra capitanata da Krack, ha dovuto affrontare diverse difficoltà. Nell’ultimo periodo, il talento, nonostante i quarantadue anni, di Fernando Alonso ha portato importanti punti alla squadra. Aston Martin vorrà certamente difendere il terzo posto, ostacolato sempre più da Ferrari e McLaren. Per fare ciò sarà importante ritrovare le prestazioni come ad inizio anno.

McLaren

In casa McLaren, i recenti risultati hanno portato un ventata di aria fresca. Dunque discorso inverso rispetto ad AM, per McLaren. Con l’arrivo di Andrea Stella, c’è voluto tempo, ma i risultati sono arrivati. Il progresso portato dall’italiano sta proseguendo e con un Oscar Piastri sempre più in crescita e Lando Norris sempre tra i migliori del circus, si stanno gettando le basi per un futuro roseo. I recenti risultati non sono un caso. Dal gran premio in Austria, in sole tre gare, il team di Woking, ha conquistato 74 punti. Tutto ciò dimostra l’enorme progresso dei britannici. Ad avvalere questi risultati ci sono i due podi conquistati da Lando Norris e il secondo posto nella sprint race da parte Piastri. La direzione presa da McLaren sembra essere quella giusta, vedremo se si proseguirà in questo modo anche dopo la pausa.

Alpine

Il team francese nell’ultimo periodo è stato al centro di una situazione burrascosa. Fin qui la stagione dell’Alpine, è stata poco incisiva e molto difficile. L’innesto di Gasly, non ha portato i frutti sperati. Il francese non è esploso come magari come ci si aspettava ad inizio anno. Nell’ultima gara in Belgio, però, è arrivato il primo podio Sprint con Alpine. Dall’altro lato, Ocon, come il compagno di squadra, è costretto sempre ad accontentarsi della parte più bassa della zona punti. Manca per Alpine, per fare il salto di qualità e provare a lottare per le zone più nobili della classifica, continuità. Tutto ciò non permette ad Alpine, fin qui, di lottare per qualcosa di più importante.