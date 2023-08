F1 | Imola: scattano le multe per attività di pista

La F1 è con i motori spenti per la pausa estiva, eppure circolano alcune notizie inerenti ad alcuni team del circus. In questo caso parliamo della scuderia AlphaTauri, con il team faentino che ha sforato il limite di decibel consentito nel tracciato del Santerno in tre sessioni di test lo scorso gennaio. Per essere più precisi il 24, 25, 26 dello scorso gennaio.

In pratica l’Agenzia Regionale per la Prevenzione dell’Ambiente dell’Emilia Romagna ha chiesto ha chiesto al Comune di Imola di far scattare i provvedimenti per l’infrazione avvenuta nel circuito romagnolo. Un po’ come era già successo lo scorso anno (in due occasioni) con Verstappen alla guida…

In pratica il Comune di Imola ha multato Formula Imola, ovvero la stessa società detenuta al 65% proprio dal Comune di Imola. Un paradosso, o se preferite una presa per il c..o. Cioè, il Comune che si auto-multa per aver fatto girare in pista una F1 che ha “sforato” il limite massimo di decibel consentiti dal regolamento comunale… Tre multe da 500 euro cadauna, come se la somma di 1500 euro servisse a qualcosa, o a qualcuno… Ma a questo punto il Comune di Imola non farebbe prima a modificare il limite di decibel consentiti durante lo svolgimento di un test di una vettura di F1? Che senso ha auto-multarsi? Oppure a concedere ulteriori deroghe?

Ci si è già dimenticati di quando le F1 giravano di continuo in pista negli anni ’90 e 2000 tra i weekend di gara ed i relativi test? In quegli anni i motori aspirati V10 e V8 facevano decisamente più rumore in pista, eppure nessuno si lamentava, anzi. Ci si lamenta ora dello scarso sound di queste moderne power-unit, pensate solo se si tornasse agli aspirati di una volta (proposta di Domenicali)… Verrebbe giù il finimondo..

Ora Formula Imola come si muoverà? Tra deroghe, decibel etc si rischia davvero di andare sul ridicolo. Cosa bisogna fare? Chiudere l’autodromo? Suvvia dai, lasciamo in pace questo autodromo, anzi andrebbe tutelato in ogni modo possibile e non multato!

Alberto Murador

